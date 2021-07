¿Con Jean Philippe?: Pamela Díaz asegura que quiere casarse por tercera vez en su vida

Respondió con toda sinceridad. La modelo y conductora de televisión Pamela Díaz se refirió a la posibilidad de contraer matrimonio nuevamente, esta vez, posiblemente, con su actual pareja, Jean Philippe Cretton.

Recordemos que la chilena ya se ha casado dos veces antes en su vida, primero con el exfutbolista Manuel Neira, con quien estuvo durante 11 años y nacieron sus dos hijos mayores, Trinidad y Mateo.

Y en 2017 se casó con el empresario ligado al rubro de las prótesis médicas, Fernando Téllez, con quien tuvo a su hija menor, Pascuala, separándose de él en 2019.

¿Se casaría de nuevo?

En un programa del canal TV+, "La Fiera", sentenció, para sorpresa de sus compañeros del panel, que "me encantaría casarme muchas veces", lo que provocó una broma del animador del programa.

"A ti te dicen la Juegos Olímpicos", expresó Daniel Fuenzalida, queriendo decir que contrae matrimonios cada cierta cantidad de tiempo, ocasionando las risas de los presentes.

"Yo creo que ahora igual me voy a casar", insistió Pamela, dando a entender que con Jean Philippe podría eventualmente contraer el vínculo civil.

La morena fue enfática que eso pasará "cuando me pidan matrimonio... No sé cuándo me lo va a pedir", tirándole una "indirecta" a su pololo, con quien lleva poco más de un año en pareja.

¿Se superó la crisis?

Este comentario de Pamela da por hecho que la crisis que vivieron como pareja a fines de mayo está totalmente superada y quedó en el pasado.

Recordemos que fue la conductora de televisión que en dicha ocasión, en un programa de Instagram que realizaba junto a sus amigas Rocío Marengo y Chiqui Aguayo, abrió su corazón y aseguró que estaban pasando por lo que sería una "crisis" en su pololeo.

"No hemos terminado, pero estamos pasando por un momento muy raro", comentó, a modo de lamento. En ese instate, Marengo le pidió a Pamela que enumerara las cosas que no le gustan de su pololo.

Curiosamente, comentó que no le gusta la postura que toma cuando se enoja y el carácter que Jean Philippe tendría en la interna con ella. "Cuando se enoja, se enoja. Es frío como el viento y peligroso como el mar", aseveró.

Asimismo, detalló que, de las cosas que le gustan de Cretton, son "sus piernas y sus ojos. Sus tatuajes me gustan, me gusta como se viste. En el pelo no me hace caso, ahí tenemos un problema, le digo que no se deje el pelo tan corto y él dale con cortarse el pelo".

En la misma línea, aseguró también que Jean Philippe "me tiene paciencia, me calma. Yo hablo harto y él me escucha".

Todo sobre Pamela Díaz

Todo sobre Jean Philippe Cretton

Todo sobre Famosos chilenos