Verónica Castro arremete contra el director de "La Casa de Las Flores": "Que Dios lo perdone"

El público que siguió cada capítulo de “La Casa de Las Flores", se sorprendió después que Verónica Castro decidiera dejar la producción de Netflix. Y a dos años de esa decisión, la artista es noticia nuevamente al responder las declaraciones del director Manolo Caro.

Millones de fans celebraron el regreso a la actuación de la diva mexicana con el personaje de Virginia de la Mora. Sin embargo, el estreno de la segunda temporada llegó en el año 2019 sin la aparición de la inolvidable actriz.

En ese entonces, la mamá de Cristian Castro explicó lo sucedido y no aceptó las condiciones de la empresa de streaming para darle continuidad a su papel, a través de pocos capítulos y voz en off . “Es todo o nada”, dijo al programa “Ventaneando”, al confirmar que no iba a aceptar interpretar a un personaje muerto, precisó en ese entonces el diario Milenio.

Se reaviva la polémica de Verónica Castro

Con el estreno de “La Casa de Papel: La Película”, el viejo impasse entre Verónica Castro y el reconocido director nacido en Guadalajara, Manolo Caro, revivió y encendió la polémica, mencionó la revista People en Español.

Aunque la actriz estaba clara que su personaje estaba destinado a desaparecer, por lo que solo firmó para una temporada, reveló la reconsideración que la producción le planteó: “Cuando hablé con la gente de Netflix me dijeron que estaban interesados en hacer algo para mí”.

Desafortunadamente, dijeron “los primeros capítulos” y después la “pura voz”. Y esta controversia, que al parecer había quedado en el pasado, volvió a recrudecer ante las nuevas declaraciones de Caro.

En el programa “El Chismorreo”, el creativo mexicano dio a entender que no hay rencores entre él y la primera actriz: “La quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie y mi pretensión no era llenar ese espacio. Quise hacer un homenaje a la actriz”, dijo al hablar de Isabel Burr, quien sustituyó a Castro en su personaje.

A su juicio, a Verónica “la mal aconsejaron y la llenaron de inseguridades”, mencionó al calificar el comportamiento de la actriz por el cual decidió no regresar a la serie.

Pero la reacción de Verónica Castro llegó de inmediato y opinó nuevamente sobre las declaraciones del productor. De forma categórica recordó lo que pasó: “Repito: no dejé la serie. Arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto, porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté”.

Repito no deje la serie arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en Off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepte https://t.co/y72OJwT3SE — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 25, 2021

A través de su cuenta oficial de Twitter dejó ese mensaje y luego volvió a escribir: “Disculpen, la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga”, dijo para cerrar otro capítulo del tema, no sin antes llamarlo "mentiroso", después que el público vivió una nueva versión de "La Casa de Las Flores" en la pantalla grande.

Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que dios lo perdone y lo bendiga 🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 25, 2021

