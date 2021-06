Marisela Santibáñez recordó durante este fin de semana los 10 años del fallecimiento de su única hija, Rafaela Polidura, quien en 2011 murió tras meses de luchar contra la leucemia.

Mediante Instagram, la actual diputada decidió honrar la memoria de su pequeña con una foto de Rafaela en donde su rostro aparece en primer plano.

"No se puede respirar profundo en este día"

Santibáñez añadió una desgarradora reflexión en la que parte diciendo: "Hace 10 años cerraste tus ojitos para descansar eternamente, para aliviar tu dolor. Hace 10 años dejamos de abrazarnos mi niña amada".

"No hay un día que no ansíe ver tus ojitos negros y escuchar tu voz diciendo siempre algo lindo a mamá... son 10 años sin escuchar la palabra mamá... y duele tanto, tanto, no se puede respirar profundo en este día... no se puede", añadió.

La también actriz cerró diciendo: "Rafaela, se me va la vida en extrañarte". Un mensaje que conmovió a sus miles de seguidores, quienes le dejaron sentidas palabras de ánimo y apoyo en esta difícil fecha.

La concejala de Ñuñoa, Alejandra Valle le escribió: "Amiga querida, ese momento está impreso en mi memoria y mi corazón para siempre. Te admiro tanto, te quiero para siempre".

Por otra parte, la senadora por Santiago Oriente, Marcela Sabat, le escribió "abrazo grande", sumado a varios emojis de corazón rojo.

Revisa la publicación

Rafaela Polidura Santibáñez falleció el 28 de junio de 2011, a los 8 años, luego de meses de quimioterapias y tratamientos contra la leucemia.

Su caso conmovió no solo al mundo del espectáculo, sino también al deportivo. Colo Colo realizó algunos eventos a beneficio de Rafaela, equipo del cual Marisela es una reconocida fanática.

