Le preguntan a Maluma por qué no hace un dueto con Anuel y el colombiano no duda en responder

Luego que un usuario le preguntara cuándo va a hacer una colaboración con Anuel AA, el cantante colombiano Maluma admitió que el artista puertorriqueño no está dispuesto a trabajar con él por razones que prefiere ignorar.

El tema surgió entre los seguidores del artista luego de que este tomó su perfil de Instagram para hablar de los proyectos musicales en los que participará durante el resto del año 2021, detalla RCN Radio.

“Una canción con Anuel y con Myke”, escribió un usuario en la caja de comentarios durante una transmisión en vivo del reguetonero colombiano, quien a pesar de que sí colaboró con Myke Towers en el tema “Madrid”, nunca lo ha hecho con Anuel AA.

Maluma simplemente respondió: “Llamen a Anuel. Él no quiere hacer música conmigo, yo creo” dijo. “El primo está muy tocadito, no quiere hacer música conmigo yo creo”, agregó.

Rivalidad entre Maluma y Anuel no es nueva

El comentario revivió una vieja rivalidad entre ambos cantantes, la cual surgió en el año 2019, luego de que Anuel dijera la frase “Nunca flow Maluma, siempre Real G”, durante su verso en el remix de la canción “Gan-Ga” de Bryant Myers.

Los usuarios de las redes sociales alegaron que las palabras del boricua en la canción son el origen de la fricción y que la relación entre ambos artistas no se encuentra en buenos términos actualmente.

Cuando el comentario de Anuel levantó el polvo en aquel entonces, Maluma respondió a Anuel y a Bad Bunny, quien desde su cuenta de Twitter también se hizo eco del mismo comentario que critica al artista paisa.

“Yo no lo entendí y me pregunté: ¿Por qué me llegó a mí la mala? Yo no le he hecho nada, a Bad Bunny tampoco. De hecho, a Bad Bunny le conocí en Puerto Rico hace unos años en una colaboración que nunca salió”, comentó el colombiano en el 2019.

