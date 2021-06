"Llevo dos años sin pareja": Kika Silva se sincera sobre su soltería en su nueva vida en EEUU

El año pasado la modelo e influencer Kika Silva intentó regresar a Chile desde Estados Unidos, pero para ese momento ya no había vuelos de vuelta debido a la pandemia de coronavirus, por lo que decidió quedarse allá.

Fue a mediados del 2019 que la también animadora decidió tomar sus maletas para viajar a la ciudad de Los Ángeles, donde estudió inglés durante varios meses. Sin embargo no pudo regresar debido a las restricciones del coronavirus, por lo que lleva cerca de dos años hospedandose en casas de amigos, sin tener un lugar establecido donde vivir.

En conversación con Revista Velvet, la presentadora de televisión se sinceró sobre su nueva vida en el país norteamericano. En este contexto se refirió a cómo ha llevado su soltería.

"Hoy estoy, literal, viviendo entre casas de amigos. Para mí fue inesperado, estoy buscando un lugar fijo para quedarme", comentó Kika sobre su vida actual, en constante movimiento.

"Acá soy una mujer más”

Respecto al ámbito amoroso , la joven de 29 años contó sobre su situación sentimental luego del quiebre que tuvo con Benjamín Israel, su última pareja estable.

"Mi última relación con Benjamín Israel fue muy importante, me costó mucho superar ese quiebre, porque él es muy buena persona y hoy somos grandes amigos", detalló.

En la misma línea reveló cuánto tiempo lleva sin estar en una relación: "Llevo dos años sin pareja y este ha sido un camino maravilloso de descubrimiento personal y de gran crecimiento“.

En este sentido, destacó que le va mejor con los hombres fuera de Chile, "porque estando en Chile está el factor de que soy más conocida; acá soy una mujer más".

Pese a que su estadía en el extranjero no fue planificada, expresó lo feliz que se encuentra con su nueva vida, dedicada al deporte y proyectos ecológicos: "Me encanta escaparme a Venice Beach y a Laguna Beach, ahora estoy aprendiendo a hacer surf, me he caído varias veces, pero estoy segura de que lo voy a lograr", concluyó.

