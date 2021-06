Un romántico. El actor que se luce como Ricardo en "Verdades Ocultas", Remigio Remedy, dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su esposa, la actriz Pamela Villalba.

Mediante Instagram, Remedy posteó una foto en donde aparecen los dos muy abrigados mirando a la cámara, teniendo de fondo a un sereno mar de una playa con arenas oscuras.

Al pie de la publicación Remigio escribió: "Feliz cumpleaños, compañera amada", obteniendo miles de 'likes' y decenas de comentarios de, incluso, sus colegas actores de teleseries.

Camila Hirane escribió: "¡Qué guapos! ¡Feliz cumpleaños Pame! ¡Un abrazo tio Remi!", mientras que Jorge Zabaleta añadió: "¡¡Felicidades Pame!!". Por su parte, el premiado Alfredo Castro colocó: "¡¡Feliz Cumpleaños querida Pamela!! Abrazos"; mensajes en el mismo tenor que escribieron sus fanáticos y fanáticas.

Revisa la publicación

El presente de Pamela Villalba

Pamela, quien brilló en varias teleseries noventeras, desde hace varios años se encuentra alejada de la televisión dedicada a otro rubro totalmente ajeno a la actuación.

Cuando tenía 37 años, la esposa de Remigio Remedy se atrevió y comenzó a estudiar medicina veterinaria, carrera a la cual se dedica actualmente. Un sueño que tenía desde que era joven y el cual quería cumplir a como diera lugar, confesó en una entrevista en 2019 al matinal "Mucho Gusto".

"Todo se puede hacer en la vida, yo soy una convencida de que si uno quiere algo no hay límite para eso. Yo soñé siempre con ser médico veterinario, pero cuando ya era adulto dije: ‘Ya en otra vida voy a cumplir este sueño’, y no, se puede hacer en esta vida", relató, señalando además que su hija mayor estudió lo mismo que ella.

Asimismo, reveló que por ahora no tiene planes de volver de forma estable a teleseries, y solo acepta papeles que sean pequeños y le permitan convalidar el tiempo con la clínica veterinaria en la cual trabaja.

"Qué terrible decirlo, me siento un poco traicionando mi primera profesión. A mí me encanta actuar, yo lo paso demasiado bien, me fascina, pero en este momento de mi vida prefiero la medicina veterinaria", confesó.

