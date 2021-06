Los líos judiciales de Paulo Londra: ¿Por qué el argentino no ha podido sacar nueva música?

Uno de los cantantes de trap latinoamericano que tuvo un meteórico ascenso durante estos últimos años es Paulo Londra. El intérprete de "Tal vez", logró, en pocos meses, hacerse un nombre no solo en su país natal, Argentina, sino que en todo el cono sur y el continente.

Sin embargo, desde 2020 se alejó de los estudios de grabación y tiene en suspenso a sus fanáticos y fanáticas a la espera de un nuevo hit. Esto no se debe a una decisión que implique el deseo de retirarse de la música, sino que esconde una trama mucho más compleja, con problemas legales de por medio.

Un polémico contrato

Hay que ir por parte. Los hechos se remontan a 2017, cuando sus productores musicales, Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) y Kristo (Cristián Salazar), le hicieron firmar un contrato con una polémica clausula: le cedió al sello Big Ligas todos los derechos exclusivos de lo que implicara el uso de su voz.

Es decir, Big Ligas y los productores ganarían dinero cada vez que sus canciones se utilizaran para cualquier fin, de acuerdo a una carta que el mismo Londra publicó en sus redes sociales durante 2020.

"Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato, el cual hagan valer de esa forma tan engañosa", comentó en dicha instancia, según consigna La Nación.

Cuando se percató de la polémica condición del acuerdo, quiso romperlo a como diera lugar, desobedeciendo las instrucciones que sus colaboradores le daban. Incluso llegó a rechazar una propuesta de unirse a Warner Music para grabar un disco, oferta que Ovy y Kristo gestionaron.

Ante la negativa de Paulo, los productores le enviaron mediante su abogado una "carta de intimidación", tanto a él como su padre.

"Nos mostró la verdadera cara del contrato que firmé con Ovy y Kristo, en donde no era un verdadero socio/artista. La carta de Matt Greenberg (el abogado) decía que me podía perjudicar por todo lo que haga perder a la empresa, y que debería firmar si no podía tener graves consecuencias económicas. En ese momento, me di cuenta que no éramos un equipo", comentó el cantante por el pacto que finalmente firmó hasta el 2025 con la discográfica.

Gracias a su firma, los productores pudieron cobrar gran parte de las ganancias de la canción "Nothing on You", en la cual logró colaborar con la estrella mundial Ed Sheeran. Incluso, aparecen como coautores pese a que no trabajaron en la melodía.

"Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran a mí, para bloquearme e impulsar sus propias carreras", añadió Londra.

El camino propio

Paulo Londra no tiene intención de seguir sacando música si es que el contrato sigue su curso, puesto que ellos continuarán usufructuando de las regalías que generen las canciones, a pesar que no participen en su producción.

Por ello un juicio se mantiene entre las partes, el cual impide que el argentino haga su trabajo. En los últimos días, los seguidores del trapero han hecho viral el hashtag #FreePaulo, que busca que Londra sea "liberado" de cualquier vínculo contractual para que retome su carrera.

Exponentes de la música como Soledad y Abel Pintos se sumaron a la campaña, la cual Paulo agradeció en un escueto tuit. Por ahora, la fecha de cuando volverá a la música, sigue siendo un misterio.

Las reacciones en Twitter

A continuar con todo @PauloLondra !!! — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 21, 2021

#FreePablo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música. — Abel Pintos (@AbelPintos) June 22, 2021

Les agradezco una banda a todos — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) June 22, 2021

