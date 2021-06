Claudia Schmitd sorprende con su talento como pintora: "Me aporta mucha paz interior"

Una de las famosas del jet set nacional que se alejó de la televisión es Claudia Schmitd. La uruguaya, que se hizo conocida en Chile por ser de la camada de modelos donde destacaron Tonka Tomicic y Carolina de Moras, ahora reside en Estados Unidos junto a su marido.

Y es que desde su alejamiento de los programas de farándula y gracias a la pandemia de coronavirus, Schmitd tuvo tiempo para desarrollar una disciplina totalmente ajena a lo que venía haciendo anteriormente: la pintura.

"Como que fluyo"

En conversación con LUN, la exmodelo señaló que pintar "me hace feliz, me aporta mucha paz interior, una paz mental que a mí me tiene descolocada".

"Me pregunto cómo no entré en este mundo antes, porque es una cosa muy placentera, simplemente voy creando cosas que visualmente me vienen, como que fluyo", añadió.

De hecho, ni siquiera ella recuerda cuándo comenzó en la pintura. "No te podría decir cuándo... (Lo hacía) muchas veces para relajarme o pensar acerca de una situación. Me ponía a dibujar o pintaba cualquier cosa que encontraba algo no habitual en mí... Me empezó a gustar y la pandemia me dio el tiempo", sentenció.

La inspiración para pintar

La uruguaya confesó, por otra parte, que para pintar se inspira en "cosas que veo en las personas; muchas veces veo en ellas algo que ni ellas mismas ven. Algunos paisajes me evocan luces, oscuridades, temores y vacíos; eso es lo que trato de expresar".

Hasta ahora lleva pintados 13 cuadros, y aseguró que esta actividad en su día a a día se convirtió "en parte fundamental, como mis caminatas, la rutina con los niños, mi espacio con mi esposo".

Pintura de Claudia Schmidt - Foto LUN

