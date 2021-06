Millaray Viera sorprende con dueto musical junto a su hija Julieta: "La chochera es más fuerte"

La presentadora de televisión Millaray Viera emocionó a las redes sociales con un video en el cual Julieta, su hija adolescente, aparece cantando. Ella la acompañó en el piano.

A través de su cuenta personal de Instagram, la hija de Gervasio ha compartido en más de una oportunidad el talento musical que posee la menor. Esta vez publicó un nuevo video que fue muy comentado por sus más de 660 mil seguidores.

Cabe recordar que Julieta es fruto de la relación que tuvo Millaray con el músico Álvaro López, exvocalista de Los Bunkers, por lo que varios usuarios aludieron al talento de los padres.

La comunicadora y el músico fueron pareja hasta 2011 y mantienen una estrecha relación -producto de su hija- que ha quedado demostrada en varias ocasiones.

"Me van a disculpar el peinado y el pijama que no me he sacado en todo el día, pero la chochera es más fuerte", expresó con orgullo Millaray.

Álvaro López comentó el post

El post causó furor entre quienes siguen a la animadora y aprovecharon de dejarle cariñosos mensajes y halagos por el registro.

"Qué lindo momento", "Mami orgullosa", "Se pasó tu hija, "Puro talento", son algunos de los que se leen en el clip, que ya alcanza más de 200 mil reproducciones y 30 mil "me gusta".

El padre de Julieta no se quedó atrás y también y se hizo presente con un tierno mensaje: "Julieta mía, cuanto te amo", comentó López añadiendo varios emojis de corazones.

Revisa la publicación aquí:

Ver cobertura completa