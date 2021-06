Así le esconden las canas a "Aquaman" antes de desvelar su estrella en el Paseo de la Fama

Corpulento, con un aspecto agresivo y con un pelazo completamente al descuido, Jason Momoa, el intérprete de “Aquaman”, es uno de los actores más destacados del cine norteamericano.

Su largo cabello ondulado y su espesa barba es inspiración constante para revistas especializadas en moda masculina que tratan de descifrar cuál es el secreto del actor para mantener una apariencia sexy, sin grandes artilugios.

En una edición de febrero del año 2019 la revista GQ, se atrevió a dar cinco consejos para lucir un look como el actor. En el artículo, destaca la recomendación de no peinarse, ni lavarse el cabello con mucha frecuencia.

Peinando a “Aquaman”

Esta vez, la melena de “Aquaman” volvió a ser la protagonista luego de que el actor compartiera un video en Instagram en el que aparece él sentado en un camerino mientras una mujer lo está peinando.

“Así que me escapé de trabajar, me están escondiendo las canas”, comentó el actor que alcanzó la fama mundial por su participación en la exitosa serie de televisión “Games of Thrones” y su papel de “Khal Drogo”.

En el clip, el intérprete hawaiano, de 41 años, también bromeó enseñando sus enormes manos de “vagabundo”, con las uñas llenas de tierra, para dar cuenta de que estaba en plena grabación.

Al Pase de la Fama de Hollywood

La intención del intérprete estadounidense en la publicación, más allá de mostrar el trascamara de su trabajo, fue anunciar que pronto su nombre estará en una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.

"Me acabo de enterar. Es un honor y estoy muy emocionado”, comentó. “No puedo esperar para hablar esto con mi ohana... espero finalmente volver a casa”, escribió en la leyenda del clip.

Según el sitio oficial del Paseo de la Fama de Hollywood, el intérprete estará en la denominada “Class of 2022” junto a otras 36 estrellas del cine, la televisión y la radio. Entre las que destacan, Francis Ford Coppola, Willem Dafoe, Salma Hayek y Carrie Fisher.

Momoa es un ídolo admirado hasta por grandes figuras del espectáculos. Dwayne "The Rock" Johnson dejó ver su admiración en el post que recibió más de dos millones de “likes”. "¡Hermoso, hermano! Felicidades. Eso es muy increíble. ¡Muy orgulloso!", dijo el actor de “Rápidos y Furiosos”.

Otro que no perdió la oportunidad de dejarle un mensaje al protagonista de “Aquaman”, fue Lenny Kravitz. “¡Felicitaciones, hermano!”, escribió el cantante, quien fue pareja de Lisa Bonet, actual esposa de Momoa.

