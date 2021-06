La nueva vida de Marlen Olivari: Estudia derecho y ayuda en campamentos de Viña del Mar

Una de las figuras televisivas de los años 2000 que dio un giro en su vida actualmente es Marlen Olivari. La recordada participante del exinto programa "Morandé con Compañía", se encuentra alejada desde hace algún tiempo de los shows de corte humorístico y la televisión local.

Esto porque la show-woman decidió desde hace algunos años mudarse desde Santiago a Viña del Mar -comuna en la cual este 2021 buscó sin éxito la alcaldía- para dedicarse a realizar obras sociales y también emprender una carrera universitaria.

La nueva vida de Marlén

En conversación con un programa de TVN, Olivari fue entrevistada y reveló que junto a su hijo Lorenzo y su fundación, desde el comienzo de la pandemia arman donaciones para llegar hasta los campamentos de la comuna.

Asimismo, la también cantante divide su tiempo con sus estudios de derecho, los que realiza de forma online debido a la pandemia. "Tengo compañeros de todos lados, y a veces los profesores me dicen 'tenemos una figura de la televisión', pero siempre con mucho cariño", cuenta.

Si bien ahora está alejada de los medios de comunicación, no reniega de ellos ni de su carrera artística. "Me siento súper orgullosa de todo lo que hice en televisión", y recordó una temeraria escena que hizo en el programa del "Kike" con una serpiente.

"Estuve tres veces a punto de salir a escena, con la boa, y no me sacaban por tiempo. El director me decía que sería el siguiente programa porque no había alcanzado el tiempo", relata.

En su cuenta de Instagram, gran parte de sus publicaciones guardan relación con las ayudas sociales que ha hecho durante este último tiempo y la conexión que tiene con los viñamarinos.

