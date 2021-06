Los amores de Angelina Jolie nacidos en los sets de grabación: Tres matrimonios fallidos

Dueña de una fascinante personalidad y belleza, Angelina Jolie es capaz de cautivar a cualquier hombre sin mucho afán. Protagonizando una vida en la que no le importaba el qué dirán, la actriz encontró el amor en varias oportunidades, desde ese set en el que demostraba su talento.

El pasado oscuro de la estrella de cine quedó plasmada por el escritor Andrew Morton, en el año 2010, en el libro, “Angelina: Una biografía no autorizada”, en el que describió los romances de la actriz, publicó El Periódico.

Enamorarse de sus compañeros de rodaje le dejó sinsabores y tres matrimonios fallidos que culminaron prontamente. Su pasión por el cine la llevó a transformarse y labrarse un nombre respetado por todos, hasta convertirse en la reconocida actriz que hoy todos aclaman.

Los tres matrimonios fallidos de Angelina Jolie

Llena de juventud e inexperiencia, Angelina Jolie a sus 21 años decidió casarse por primera vez con el actor Jonny Lee Miller en 1996. Se conocieron en el set de grabación del film “Hackers”, el romance comenzó y rápidamente tomaron la decisión de unir sus vidas, publicó la revista Hola.

Todos los titulares de prensa hablaron de su polémica boda. Confirmando su espíritu rebelde, sorprendió a todos al cambiar el tradicional vestido de novia por unos ajustados pantalones de cuero negro y una camisa blanca sobre la que escribió el nombre de su futuro esposo con sangre.

La relación, aunque fue muy intensa como ella sabe serlo, se desgastó muy pronto debido al alejamiento que vivieron ante sus apretadas agendas de trabajo. El desenlace llegó con una separación a tan solo un año de casados, pero el acta de divorcio se dio el 3 de febrero de 1999. Todo culminó con cordialidad y siendo amigos.

Varios años después, Angelina afirmó en una entrevista al New York Times lo que reflejó su inmadurez para la época: “Sentía que estar casada me hizo perder mi identidad. De repente eres la esposa de alguien y dices: 'Oh, ahora soy la mitad de una pareja. Me he perdido'”, publicó el Daily Mail.

Y en su reciente visita a New York, la artista al buen estilo de Jennifer Lopez sorprendió a todos al ser captada entrando al edificio de su exesposo, en un reencuentro que inició en una cena íntima con vino incluido, traído expresamente por la actriz.

Tres horas compartiendo pasaron en el departamento ubicado en Brooklyn, hasta que fue vista saliendo de forma sigilosa. Y lo que fue el reencuentro de viejos amigos, continuó después que Angelina regresara por segunda vez.

Esta vez no lo hizo sola. Iba acompañada por su hijo Pax, de 17 años, a quien quiso presentar a su viejo amor.

Según fuentes del diario londinense, la actriz en su primer encuentro llevó al gemelo Knox, el menor de sus hijos. “Knox es un niño dulce e imagino que decidió que él era el más fácil para comenzar las presentaciones”. Pero, la gran pregunta que todos se están haciendo es: ¿estará Angelina, buscando de nuevo el amor?

Angelina Jolie y Billy Bob Thornton

Un año después de su primer divorcio, Jolie decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Su fama crecía en el mundo del espectáculo, pero su corazón se encontraba solo.

Corría el año 2000, cuando la actriz dio a conocer su segundo matrimonio con el actor y músico Billy Bob Thornton, con quien se casó en Las Vegas, tras enamorarse en el rodaje de la película “Pushing Tin”. Una vez más las extravagancias que la caracterizaron en el pasado salieron a relucir en la relación.

El amor desenfrenado la llevó a tatuarse el nombre del intérprete en su brazo izquierdo, recuerda un artículo del diario ABC, que calificó la unión como poco normal, no solo por las “prácticas sexuales bizarras” de la pareja, sino por el comportamiento que llevaba la actriz.

Para celebrar el primer aniversario, ella decidió comprar las tumbas en un cementerio de Louisiana, donde quería ser enterrada junto a su amado.

El propio Billy reveló la idea “romántica e interesante” de Jolie de cortarse los dedos “con una máquina de afeitar, y untar de sangre dos medallones que llevó al llegar de culminar el rodaje de "Tomb Raider” para lucir la cadena en el cuello.

A decir de este medio español, el verdadero motivo de la separación y divorcio tres años después, fue por la decisión de estrenarse como madre de su primer hijo adoptado excluyendo del proceso y de toda la documentación a Thornton.

Su gran y verdadero amor: Brad Pitt

El rodaje de su sonada película con el galán más codiciado de Hollywood, Brad Pitt sería el comienzo de un futuro lleno de cambios.

“Mr. & Mrs. Smith” en el 2004 unió a la pareja en lo que fue un tórrido romance que inició en los meses de grabación, cuando ambos descubrieron que comenzaban a enamorarse, pese a que Pitt era un hombre casado con la hermosa y querida rubia del cine: Jennifer Aniston.

Sin poder ocultar su amor, la pareja admitió su idilio y a los pocos meses la prensa titulaba con el comunicado de Brad y Aniston, en el que oficializaban su separación.

En cada aparición en las alfombras rojas, la presencia de Angelina de la mano de Brad, bastaba para eclipsar a cualquier otra celebridad. Eran sencillamente perfectos. Y el mundo entero, con millones de fans amaban a la pareja conocida como "Brangelina", que por años vivió un amor de esos que solo ellos podían protagonizar, dentro y fuera de la pantalla.

Después de tener sus 6 hijos, tres adoptados y tres biológicos, en el 2014 llegaban al altar junto a sus pequeños, luego de una década de unión y de vivir especiales momentos. Fue una escena idílica.

Dos años después, en el 2016, protagonizaron el divorcio más inesperado de todos los tiempos en la industria cinematográfica. El fin llegó abruptamente, dejando atónitos a sus seguidores en el mundo, pues la pareja más querida e icónica del cine anunciaba su divorcio por "diferencias irreconciliables". El matrimonio perfecto ya no tenía arreglo.

Una discusión familiar que involucró al hijo mayor, Maddox, desató la separación más amarga y conflictiva de Hollywood, que después de 4 años sigue dando de qué hablar, al punto de fracturar a toda una familia que aún no logra la reconciliación.

