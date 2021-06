La modelo cubana radicada en Chile, Lisandra Silva, inició en plena pandemia un emprendimiento llamado "Lis by Lis", en donde tiene a la venta un perfume y velas creadas por ella misma.

Sus productos no han estado exentos de polémica en redes sociales, por parte de algunos seguidores que cuestionan el alto precio y la procedencia de estos, asegurando, por ejemplo, que sus velas son compradas en AliExpress.

Si bien ya ha aclarado, incluso con videos, que las velas son hechas "a mano", lo cierto es que los cuestionamientos siguen.

"Te haces millonaria"

Esta semana, una usuaria le dejó un comentario que cuestionó el valor con el que vende sus artículos de decoración, cuyos precios van de los $13.990 a los $41.990, ganándose por parte de la novia de Raúl Peralta un irónico comentario.

La seguidora le dijo que "esas velas tienen un precio demasiado inflado. No sé cómo la gente te paga tanto. Por ser famosa te haces millonaria. En AliExpress por las mismas 20 lucas te compras un set y te haces 6 velas de las que tu vendes".

"La gente es muy imbécil y tú aprovechando la situación. Vives en Chile y vendes una vela a 20 lucas. No lo creo", le reprochó. Comentarios que Lisandra respondió con todo.

"¡Hola! Sí, lo mismo pienso. No sé cómo en Gucci y Louis Vuitton los precios los inflan también. ¡Yo voy, me compro la tela en AliExpress, el hilo y una aguja y me las confecciono yo misma! Me quedan idénticas. Están todos locos", se puede leer en el irónico mensaje, puesto que ella misma compartió la conversación en las historias de sus redes sociales.

Cabe señalar que no solo sus velas han sido cuestionadas por el precio que tienen, sino que también su perfume, cuya presentación sobre 100 ml. alcanzaba un precio de lanzamiento por sobre los $80 mil.

Cuando lo puso a la venta, en abril, muchos hicieron la comparación del valor con el perfume de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, cuyo mismo formato se vende a $29.990 y, si se compra con una tarjeta de retail, incluso se puede conseguir a $24.990.

