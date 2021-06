"Yo no soy sapa": El encontrón entre Helhue Sukni y Claudia Pizarro por fiestas clandestinas

Un pequeño "encontrón" tuvieron la noche del viernes la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro y la abogada Helhue Sukni debido a que no concordaron respecto a si denunciarían a un amigo que realice fiestas clandestinas durante la pandemia.

El cruce de palabras se produjo en un programa de Chilevisión cuando el conductor del espacio lanzó la pregunta a todos los participantes, entre los que se encontraban además Iván "Potro" Cabrera, Eva Gómez y Leo Méndez.

Denuncias a fiestas clandestinas

Tras la pregunta, la alcaldesa de la DC no dudó en responder que, debido a su calidad de autoridad y su vocación pública, le era necesario denunciar a quienes quebrantaran las normas sanitarias.

Sin embargo, en ese mismo momento salió al paso la abogada reconocida por defender a narcotraficantes, quien se mostró totalmente contraria a los dichos de la alcaldesa.

"Yo no denuncio a nadie. Ni a los vecinos que tienen parranda y fiesta y uno que escucha música. Yo me quedo callada. No. Yo no soy de esa naturaleza. O sea, no soy sapa", dijo Sukni.

"Yo no soy sapa"

Ante la respuesta de Sukni, la alcaldesa Pizarro se sintió aludida y le contestó "yo no soy sapa".

Al escuchar la respuesta de la autoridad pintanina, la abogada popular en redes sociales intentó bajar el perfil del "encontrón" señalando que se trataba de una responsabilidad personal.

"No, no, no. Lo que pasa es que... que cada uno viva su vida. Su mundo, esas cuestiones", concluyó Sukni antes de que se cambiara el tema de conversación en el programa.

