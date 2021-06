Contestó con todo. La actriz Dayana Amigo, que por estos días podemos ver en "Edificio Corona", no se quedó callada frente a las acusaciones que periodistas de un programa de farándula de la televisión chilena hicieron contra ella.

Resulta que en un espacio televisivo que se emite en TV+, hace un tiempo comentaron, de acuerdo a sus experiencias y lo que han escuchado, cuáles eran los actores y actrices más "pesados" del espectáculo chileno.

Uno de los periodistas del panel reveló que le tocó entrevistar a Dayana cuando era miembro de la exitosa serie de comedia "Casado con hijos".

Allí, el comunicador afirmó que la entrevista con la actriz fue una "mala experiencia". "Era como súper pesada. Me dijo: ‘¿cuántas preguntas son?’, porque era una entrevista larga. Y ahí comencé a hacer la entrevista y empezó a cambiar la cara, de descompuesta", aseguró.

El reportero, Luis Sandoval, reveló que esa conversación "humana" la había tenido con todos los integrantes del programa de televisión, y que el objetivo era que "tenían que terminar todos llorando".

Dayana respondió

La actriz contestó este miércoles, frente a la insistencia de sus fans, quienes le mandaron la noticia de medios que hicieron eco de las declaraciones del programa.

"Me han mandado mucho esto hoy... Y aunque sé que no hay que pescar, pasé a leer cuándo había pasado esto porque me parecía raro", comenzó indicando.

De acuerdo a sus palabras, reveló que "siempre trata de ser 'wena onda'" con la prensa, "aunque haya malos días. Entonces estos títulos al aire me caen como patá en la guata", remató.

Asimismo, compartió el pantallazo en donde se puede leer que el periodista quería que terminaran llorando. Sobre la historia escribió que "y esta es la noticia... una entrevista cuando estaba en 'Casado con hijos' donde el periodista nos tenía que hacer llorar. Francamente...".

Revisa las historias

Historia de Dayana Amigo

