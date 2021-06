"No estoy embarazada": Kel Calderón desmiente rumores de sus seguidores

Hace un par de días, Kel Calderón sorprendió a sus seguidores con algunas fotografías, en las cuales sus fanáticos comentaron para saber si estaba embarazada.

Sin embargo, aquellas preguntas y rumores fueron tomando fuerza en algunos portales, por lo que la mayor del clan Calderón Argandoña debió desmentir las falsas noticias.

“No crean todas las tonteras”

En un principio Kel decidió hacer caso omiso a la situación. No obstante, cuando realizó una encuesta a través de sus historias de Instagram, la pregunta del embarazo se repetía.

“Nunca crean todas las tonteras que leen online, sobre todo porque hoy están muy de moda que están dispuestos a inventar cualquier cahuín con tal de ganar algunos followers, likes”, dijo la influencer.

Pero también agregó que “hay por ahí gente que es simplemente mala y le gusta hacer daño porque puede”.

Desmintió el embarazo

Luego de aquellas palabras, Kel desmintió de lleno el embarazo que le inventaron.

“Ay no, no estoy embarazada. Me ‘fake’ embarazan de vez en cuando sí, en algunas notas, pero hace tiempo que no me pasaba”, confesó Kel Calderon.

Todo sobre Kel Calderón

Todo sobre Famosos chilenos