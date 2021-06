"Apretó el gatillo": El día en que el rey Juan Carlos de España mató a su propio hermano

65 años han pasado del confuso incidente que tuvo como protagonista al rey emérito Juan Carlos de España, y que sin duda marcó su vida y la de su familia para siempre.

Fue el 29 de marzo de 1956 cuando el joven Juan Carlos, ya mayor de edad, se encontraba en una habitación con su hermano Alfonso, de 14 años, en Villa Giralda, Portugal, cuando de pronto se escuchó un disparo.

El principal sospechoso: Juan Carlos, quien en ese momento portaba entre sus manos el arma desde la cual se percutó el disparo que terminó con la vida del pequeño Alfonso.

Si bien los ojos estuvieron puestos en el futuro monarca español, durante ese periodo y hasta el día de hoy no se ha revelado con exactitud las causas y culpables de este suceso, del cual no se habla mucho en el país europeo.

Secretos y testimonios

Entre las diversas especulaciones sobre este trágico episodio, siempre el protagonista ha sido Juan Carlos, quien se desempeñó como Rey de España desde 1975 a 2014, año en que finalmente abdicó.

Pese a lograr esto, el hombre no pudo evitar que se siguiera hablando e intentando resolver lo sucedido ese fatídico día en el recinto de Villa Giralda.

"Estando el infante don Alfonso de Borbón limpiando una pistola de salón con su hermano, la pistola se disparó, alcanzándolo en la región frontal, falleciendo a los pocos minutos. El accidente sucedió a las 20:30 horas, al regresar de los oficios de Jueves Santo, donde había recibido la sagrada comunión", consigna Infobae, haciendo referencia a la única comunicación oficial emanada sobre este suceso.

Archivo AFP

Dicho testimonio fue apoyado en una carta escrita por don Jaime Borbón, tío de ambos niños, quien indicó en su momento a su secretario: "Mi querido Ramón: varios amigos me han confirmado últimamente que fue mi sobrino Juan Carlos quien mató accidentalmente a su hermano Alfonso".

Pero eso no es todo, ya que otra versión, la cual fue dada a conocer por Bernardo Arnoso, amigo del padre, detalla que "el futuro rey le confesó que él había apuntado a don Alfonso pensando que no estaba cargada y que apretó el gatillo para impresionarlo".

La reflexión del rey Juan Carlos

Tuvieron que pasar más de cinco décadas para que Juan Carlos se refiriera a este episodio. Sus palabras fueron expuestas en el documental "Yo, Juan Carlos I, Rey de España", del director Miguel Courtois.

"Ahora lo echo mucho de menos. No tenerlo a mi lado. No poder hablar con él. Estábamos muy unidos, yo lo quería mucho, y él me quería mucho a mí. Él era muy simpático", comentó brevemente.

Archivo AFP

Algunas personas, cercanos a él, han especulado que la personalidad que cosechó durante los años se debe, en parte, a la muerte de su hermano Alfonso, ya que en horas posteriores al hecho fue alejado de su familia.

En cuanto al pequeño de 14 años, fue enterrado en Estoril. La ceremonia contó con la presencia de su familia y otros miembros de la monarquía. Ya en 1992, sus restos fueron trasladados al panteón familiar en la ciudad de Madrid.

