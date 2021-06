Las teorías de los fanáticos tras brutal atropello de Teresa en "Demente"

El avance de "Demente", la exitosa teleserie nocturna de Mega, dejó a todos los fanáticos impactados. Es que como se pudo apreciar, Teresa (Paz Bascuñán) será brutalmente atropellada mientras escapa de Joaquín (Benjamín Vicuña), a quien decidió seguir tras ver su extraño comportamiento.

La escena no solo conmocionó a los seguidores de la teleserie por lo sorpresiva que fue, sino que también por lo bien logrado, ya que la opinión generalizada fue que la secuencia quedó realista y bien lograda.

Tras ver este avance, muchos seguidores comenzaron a construir diversas teorías, asegurando que este atropello no fue algo accidental, sino que algo preparado.

Una hipótesis que fue repetida por varios televidentes a través de redes sociales, inculpando a un tercero que está siguiendo secretamente a la pareja e incluso atribuyendo este accidente al propio Joaquín, quien contrató a alguien para que atropellara a su mujer.

Ese plano adentro del auto y la sombra del conductor, me hacen pensar que el accidente de Teresa es todo menos un accidente. A Joaquín lo vigilan y nadie puede enterarse lo que hace, menos aun su esposa.

Esto se está poniendo muy oscuro y no me quejo#DementeMega