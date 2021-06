La foto del protagonista de "365 Días" que genera revuelo en las redes sociales

El protagonista de la película "365 Días" ("365 Dni"), Michele Morrone, encendió las redes sociales y generó revuelo entre los fanáticos de la producción de Netflix, al publicar una foto en la que aparece junto a otro hombre.

El filme, de origen polaco y que ha sido comparado con la saga de películas "50 sombras de Grey", se convirtió en un éxito de la plataforma de streaming y llegó a ocupar los primeros lugares de audiencia.

Marrone y Anna-Maria Sieklucka protagonizan la producción audiovisual, que está cada vez más cerca de estrenar su segunda parte.

Michele Morrone y su rival en "365 Días"

El italiano Michele Morrone, de 30 años y quien interpreta a Massimo Torricelli, compartió con sus seguidores una foto en la cual parece estar tomando el sol en compañía de Simone Susinna. El conocido modelo lo abraza, mientras ambos se ven a torso desnudo. La gráfica estuvo acompañada por la frase: “Soy un mentiroso”.

Los fans del también cantante reaccionaron de inmediato y muchos empezaron a hacer preguntas sobre su orientación sexual, a pesar de que estuvo casado con Rouba Saadeh, con quien tiene dos hijos. “Espera, ¿eres gay?”; “¿Qué?” y “Estoy muriendo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el post, que tiene más 65 mil de comentarios.

Para otros, es una estrategia publicitaria para la promoción de la segunda parte del filme de Netflix, donde está confirmado que Susinna será el rival del protagonista de "365 Días", según advierte la revista Cosmopolitan.

La segunda parte del filme de Netflix

Blanka Lipinska, la autora de la famosa novela base para la película, también fue pieza clave para dar forma a los rumores de una segunda entrega. Hace un par de semanas posteó una gráfica donde figura el protagonista de "365 Días" y su ahora rival.

"Mis chicos, mis gangsters. Enemigos en la pantalla, amigos en el set", escribió Lipinska hace un par de semanas en su cuenta de Instagram, mientras compartía un retrato de ella junto a los dos actores.

This Day o “Este día”, como es titulado el segundo tomo de la historia, se encuentra en fase de producción. La artífice del relato también muestra en sus redes sociales el entusiasmo por las novedades que tendrá la proyección donde, según ella, habrá tanto o más sexo que en la entrega pasada.

"Es solo una foto"

Tras la polémica desatada, Michele Morrone salió al paso aclarando en un video, compartido a través de sus Historias de Instagram, que no "salió del closet". "Esta mañana me he despertado con llamadas de mi equipo para decirme que hay muchos artículos en los medios diciendo que había salido del armario por la fotografía que me había sacado con Simone, que se ha convertido en un buen amigo mío", dijo mientras tomaba sol.

Para el actor italiano se trata de un retrato cualquiera. "Es solo una foto", dice y a la vez afirma ser "un gran aliado de la comunidad LGBTQ, pero estamos hablando de una foto normal. No he salido del armario".

