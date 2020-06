Series canceladas: Netflix no realizará una segunda temporada de estas cuatro producciones

¿Qué pasó?

La fama llegó como una avalancha para Michele Morrone, quien interpreta a Massimo Torricelli en el polémico film polaco de Netflix, 365 DNI (365 Días). El actor italiano, de 29 años, vio cómo desde el estreno de la cinta sus seguidores en redes sociales subieron como espuma.

En Instagram, el protagonista de 365 DNI muestra toda su versatilidad. Además de promocionar sus trabajos más recientes, Michele es aficionado del modelaje y compartir con sus admiradores otras de sus pasiones: la música.

El vocalista publicó en febrero de este año su nuevo disco, titulado Dark Room, que incluye los sencillos Feel It, Hard of Me; Drink Me, entre otros.

Solo en casa

Una de las fotos más comentadas de su cuenta oficial @iammichelemorroneofficial fue compartida en marzo pasado. El actor de 365 DNI posa solo con ropa interior en su casa con la leyenda “Home alone”.

Lo cierto es que Michele Morrone se divorció en 2018 de Rouba Saadeh, tras cuatro años de matrimonio y dos hijos: Marcudo y Brado. Según La Verdad Noticias, esta decepción amorosa provocó que el actor italiano cayera en depresión, se alejara de la actuación y trabajara durante un año como jardinero para sobrevivir.

El amor por su familia quedó plasmado en esta tierna imagen, que compartió en 2017, con la que era su esposa e hijo mayor.

Massimo Torricelli

Antes de encarnar al jefe de la mafia que secuestra a Laura (Anna Maria Siekluckaen) en 365 DNI para que se enamora de él, Michele Morrone trabajó en Medici; El Juicio, Sirene, Bar Giusseppe y Duetto, una coproducción ítalo-brasileña.

Pero es gracias a la producción de Netflix, escrita y dirigida por Blanka Lipiska, que Michele ahora disfruta de ser reconocido en el mundo entero.

El éxito de 365 DNI, basado en buena parte por su alto contenido erótico, convirtió al actor italiano en nuevo sex symbol y sus fotos así lo certifican.

