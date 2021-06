"Llegan tarde": Las reacciones de famosos ante el anuncio de Piñera sobre matrimonio igualitario

En el mes del orgullo LGBT, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que pondrá urgencia al proyecto de ley que establece el matrimonio igualitario y que permanece hace años en el Congreso.

Durante su última cuenta pública, el Mandatario aseguró que "pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas, pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país".

El anunció dejó diversas reacciones entre los famosos, quienes si bien valoraron el anuncio, cuestionaron que no haya llegado a tiempo.

Reacciones de famosos

José Ignacio "Chascas" Valenzuela, guionista de la popular serie "¿Quién mató a Sara?", utilizó su cuenta de Twitter para dar su opinión y cuestionar el anuncio.

"Piñera también había prometido plantar un árbol por cada chileno, y un Tren Valparaíso-Santiago. La verdad, me cuesta mucho creer en sus promesas. Pero cruzo los dedos", indicó Chascas.

El escritor también fue optimista y manifestó que, de concretarse, "¡sería una magnífica noticia que el ejecutivo por fin le ponga urgencia al proyecto de matrimonio igualitario!

El fotógrafo Jordi Castell, en tanto, utilizó su cuenta de Instagram para respostear el anuncio de Piñera.

Por su parte, Pablo Simonetti, cofundador y director de la Fundación Iguales Chile, la cual trabaja por la inclusión de la diversidad sexual y de género en el país, valoró el anuncio.

"Es un día de gran alegría para mí y para @IgualesChile", comentó Simonetti.

Al respecto, la comediante Natalia Valdebenito le respondió que "espero que no sea un anuncio utilitario. Se han negado por años y ahora desde el fango más parece un salvavidas"

“Llegan tarde”

En tanto, Iona Rothfeld, cientista política y fundadora Asociación Nacional Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile, cuestionó que Piñera haya "llegado a tiempo" con la iniciativa de poner urgencia al proyecto.

"Llegan tarde. Nuestro tiempo fue siempre y aunque lo estén utilizando asquerosamente, imposible que no se me revuelva todo; se luchó mucho por el Matrimonio Igualitario más allá de creer o no en la institución, es un tema de derechos", señaló la futbolista.

