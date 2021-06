Helhue Sukni confiesa que siempre ha sido infiel: "Me han pillado, lo hago adrede"

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Pamela Díaz, la abogada Helhue Sukni confesó que siempre ha sido infiel, y es más, que se deja "pillar" para que terminen con ella.

"La Fiera" visitó y recorrió la casa de la abogada, haciéndole 10 preguntas a Sukni.

"Siempre he sido infiel"

Durante entrevista, la abogada no paraba de fumar. Díaz le preguntó qué pasaba si a su pareja no le gustaba que fumara, a lo cual respondió que "mala cuea".

Helhue confesó que se ha casado dos veces y ha tenido otras parejas: "A todas las he engañado".

Sin embargo, dijo que la excepción ha sido su compañero actual. Sobre la relación aseguró que "me he portado re bien".

“Siempre he sido infiel, fui infiel con el papá de las cabras (sus hijas), con el segundo, con el tercero, con el cuarto... es que me aburro y me enamoro de otro”, reveló.

Díaz preguntó si la han descubierto, ante lo que la abogada respondió que sí, “siempre me han pillado, y hay que poner el pecho a las balas no más”, afirmó.

Sin embargo, precisó que “lo hago adrede, para que se peguen la cachá y me dejen”.

Revisa la entrevista de Pamela Díaz a Helhue Sukni

