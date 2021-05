Así luce la mamá de la hija mayor de Luis Miguel: A sus 51 años mantiene su juventud

El nombre de Stephanie Salas continúa en la palestra desde que la segunda temporada, que retrata la vida de Luis Miguel en una serie biográfica, reviviera la historia de amor de la pareja que terminó con el nacimiento de la primogénita del cantante.

Por décadas, una polémica ha rodeado la vida de la cantante y actriz mexicana tras criar a su hija Michelle Salas como una madre soltera debido a que el famoso artista no se quedó a su lado cuando supo que se convertiría en padre al vivir un corto romance.

Perteneciente a la reconocida dinastía Pinal, la hermosa nieta de la primera actriz Silvia Pinal comenzó su carrera artística desde niña, al crecer en una de las familias más famosas de su país. Su madre es Sylvia Pasquel y fue su apoyo para salir adelante cuando se vio embarazada con tan solo 19 años.

Una juventud eterna luce la ex de Luis Miguel

Aunque alcanzó reconocimiento con el lanzamiento de su álbum “Ave María”, en el año 1992, Stephanie Salas decidió abandonar su carrera artística a finales de la década de los 90 para dedicarse a su faceta de madre. Ya había nacido Michelle y su segunda hija Camila Valero, procreada con el músico Pablo Valero.

Desde la revista Clase, la diva mexicana habló de lo orgullosa que se siente al ver el trabajo que hizo como madre de dos talentosas mujeres que hoy destacan desde sus diferentes ámbitos profesionales.

“Educar a mis hijas Michelle y Camila ha sido mi prioridad en la vida. A veces he dejado, incluso, mi carrera de lado para lograr ese objetivo, pero al darme cuenta que hice un trabajo como madre de familia, me da tranquilidad, me siento satisfecha por todo lo que como mujer y madre he logrado”, afirmó.

A través de sus redes sociales refleja su estilo de vida audaz y su gusto por la tendencias de moda, al igual que su hija Michelle.

A sus 51 años es dueña de un físico envidiable que presume en sus publicaciones de las redes sociales, donde se puede ver luciendo su tonificado cuerpo en atrevidas imágenes, como la que reciente compartió en topless con solo un jeans como atuendo.

Su afecto por la familia es otro aspecto que refleja en cada una de sus postales. Es otra fiel ejemplo del matriarcado que inició su abuela y desde hace años no se le conoce ninguna pareja que le acompañe.

En la actualidad, prepara su regreso a la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo que tituló “Superman”, el cual promociona en su cuenta Instagram.

En la entrevista, Stephanie revela cómo cierra un ciclo de su controversial vida, al hablar de perdonar al astro mexicano que la abandonó y reconoció a su hija muchos años después.

“Hoy es momento de perdonarnos y perdonar a los demás, es tiempo de dejar de lado pequeñeces que no no dejan crecer como humanidad”, confesó tras dar su "discreta" opinión sobre la historia de “El Sol de México” diciendo que “tiene ficción y verdad”.

