Muere actor de "School of Rock" tras ser atropellado: Tenía 32 años

Kevin Clark, músico que fue parte de la película "School of Rock", murió este miércoles a los 32 años, tras sufrir un accidente mientras andaba en bicicleta por la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

En el filme musical estrenado en 2003, Kevin Clark encarnó a Freddy "Loco McGee" Jones, quien tocaba la batería.

Según información policial, mientras Clark se trasladaba en bicicleta, fue atropellado por un vehículo Hyundai Sonata en North Western Avenue.

Kavin Clark interpretando a Freddy Jones.

TMZ consignó que tras el accidente, Kevin fue trasladado a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció cerca de las 2:04 AM, pese a la atención del personal médico del condado de Cook.

El automóvil que provocó el fatídico hecho, era conducido por una mujer de 20 años, quien no fue arrestada, pero sí quedó citada a declarar para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del baterista del filme.

Tras su paso por "School of Rock", Clark no volvió a la actuación y se dedicó por completo a la música.

En 2018, el músico tuvo una aparición pública luego de que se reuniera con Jack Black, el protagonista de la película, durante un un concierto de su banda Tenacious D.

Mira las reacciones en redes ante la muerte del actor

RIP Kevin Clark Drummer from School of Rock Dies at 32.. pic.twitter.com/5KJ4rtv1BD — Jeff Zimmerman (@JeffZim34566764) May 26, 2021

RIP to Kevin Clark. He passed away this morning in a bicycle accident.



Clark played the young drummer Freddy Jones in School of Rock (2003).



He was only 32💔💔 pic.twitter.com/5pta3DiY7Z — ‎⎊ sugarplum’s revenge ‎⎊ (@blackgirlrewind) May 26, 2021

Heartbreaking. RIP Kevin Clark aka Freddy 'Spazzy McGee' Jones pic.twitter.com/wSOBNX6ikV — fern (@_fernfernfern) May 26, 2021

Just heard that actor Kevin Clark the school of rock kid drummer died in a tragic road accident. What sad news. My thoughts with his friends and family. pic.twitter.com/VjhZ7rxqAn — Firstplacelast😜 (@Firstplacelast) May 26, 2021

