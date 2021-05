Durante las últimas semanas, Chile ha seguido con la campaña masiva de vacunación contra el coronavirus, la cual ya lleva más de 9 millones 500 mil personas inoculadas en todo el país.

Una de las personas que ya recibió su dosis fue la influencer y esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez, María José López, quien lo documentó a través de su cuenta de Instagram, en una foto donde aparece con su respectivo carnet de vacunación.

La influencer, quien hace poco lanzó su línea de maquillajes y también se ha dedicado a escribir libros, instó a sus casi dos millones de seguidores a que también se vacunen para superar la pandemia de coronavirus.

"Vayan a vacunarse, no les saldrá cola"

"No quería decirlo... pero hoy me vacunaron! Mi gente vayan a vacunarseeeeee. Dios santo no les saldrá cola! Lo único que les saldrá será una panzota y canas esperando encerrados en cuarentena que esto pase", comenzó diciendo.

Continuó señalando que "son miles de los mejores científicos de todo el mundo concentrados en hacer estas vacunas, por eso salió rápido. Nadie quiere matar a todo el mundo. La idea es que todo el mundo viva y volvamos a la normalidaaaaaad!!! Los que no fueron cuando les tocaba pueden igualmente ir y los van a vacunar, es GRATIS, solo necesitan su carnet".

"Después los que tengan las dos vacunas podrán hacer vida "normal", y de última... si no es por ti, hazlo por el prójimo que no desea morir ni merece morir por ti", cerró, sacando aplausos de sus seguidores.

"Excelente", "toda la razón", "pienso lo mismo que tú", "gran consejo", "si tú lo hiciste, yo lo haré", fueron algunos de los cientos de mensajes que aplaudieron que divulgara su proceso de vacunación, para así motivar a los que aún no lo hacen.

Revisa la publicación de Coté López

Todo sobre María José López

Todo sobre Famosos chilenos