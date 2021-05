Uno de los personajes femeninos más recordados en la historia del cine de los años 80, es Charlie de "Top Gun", interpretado magistralmente por Kelly McGillis.

Allí, Kelly era la guapa instructora de vuelo de Maverick, papel que recayó en Tom Cruise, la cual terminaba enamorándose de su pupilo. En la secuela de la película, próxima a estrenarse, lamentablemente McGillis no aparecerá.

En 2019 la actriz comentó por qué no la llamaron, asegurando que "no lo hicieron y creo que nunca lo haría. Quiero decir, soy vieja y gorda y mi cuerpo parece apropiado para mi edad. Y eso no es lo que se necesita ahí", aseveró.

Lejos de las cámaras

Pero, ¿cuánto ha cambiado Kelly McGillis? Tras ser considerada la gran "femme fatale" de los 80, la actriz luego de "Top Gun" siguió como protagonista en "Hecho en el cielo", del año 1987, y "La casa de Carrol Street", también en el mismo año.

En medio de su ascendente fama, también comenzaron a acrecentarse los problemas personales, los cuales no pudo afrontar de forma apropiada. Recayó en la droga, se rapó e incluso, se casó con un hombre ocultando su lesbianismo.

En 2009, afortunadamente pudo "salir del closet" y reveló que durante los últimos 9 años de su matrimonio, tuvo como amante a Melanie Leis, una ejecutiva musical con la cual en 2010 terminó casándose, sin embargo, solo duro 1 año en esa unión.

En todo este proceso de vida, McGillis dejó de parecerse a la Charlie que enamoró a miles de jóvenes. Ganó peso, se dejó las canas y tampoco le interesaba volver a actuar en la primera línea del cine.

A sus más de 63 años actuales, la actriz está apartada de los reflectores y colabora en centros de rehabilitación de drogadictos y, además, hace clases a aspirantes a actores en Carolina del Norte.

Así luce actualmente:

