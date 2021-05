Este jueves 20 de mayo se conoció que la connotada futbolista chilena que actualmente juega por el París Saint-Germain, en Francia, Christiane Endler, contrajo matrimonio en una íntima ceremonia.

El enlace nupcial, de acuerdo a las fotos que una acompañante subió a Instagram, habría sido en el país galo, puesto que se ven banderas del país europeo decorando el recinto donde dieron el "sí".

Tiane Endler y su esposa

Los usuarios de redes sociales no quedaron indiferentes al gran paso que dio Endler en su vida, y no se tardaron en darle las felicitaciones y buenos deseos.

"Me encanta", "felicidades", "éxito", fueron algunas de las frases que más se repitieron en la mentada plataforma.

Comentarios en Twitter

Estoy FELIZ por saber que @TIANEendler se casooo muchas felicidades mujer!!! — Javi Quijada 🌈🌟 (@JaaviQuijada) May 20, 2021

Aw la Tiane Endler se casó con su polola 🥰 — Pablo 🥦 (@el__kuervo) May 20, 2021

que lindo lo de tiane endler 😍 ojalá pudiera casarse en su país 😔 — javi 🇵🇹 (@duodeviginti_) May 20, 2021

Sin embargo, hubo otros que "lamentaron", que Endler ya no esté soltera, puesto que las opciones de tener una cita romántica con ella ahora se redujeron abruptamente, señalaron en tono de broma.

"Cómo que se casó y no conmigo", "no bastando con que mi ex me rompiera el corazón, ahora lo hace Tiane", "no me esperó", se pudo leer por parte de sus fans que quedaron "destrozados" con la noticia, aunque igual le desearon lo mejor a la chilena.

Revisa las reacciones

El coronavirus no me puede matar porque yo me morí el día que me enteré que la tiane endler se casó y no fue conmigo — Pfrette (@Pfrette1) May 20, 2021

Que la tiane endler se caso ,,,

No tenia idea que tenia polola 😳

Felicidadades @TIANEendler 😊 pic.twitter.com/8XRwzlK8RQ — Lakuarta (@lakuarta) May 20, 2021

Tiane endler se casó y no conmigo 😞💔 jddjjs — ℭ𝔬𝔰𝔪𝔬𝔰 𝔊𝔵𝔯𝔩 (@Cosmosgxrl) May 20, 2021

La Tiane Endler se caso, y yo que la shippeaba con Claudio Bravo. Creo que soy la persona más inocente de este mundo🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/QBc5VgPcVE — Javiera (@Javiera_Ignacia) May 20, 2021

