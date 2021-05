Emma Watson se encargó de desmentir por su propia cuenta los rumores de una supuesta boda. La protagonista de “Harry Potter” negó en sus redes sociales que hubiera contraído matrimonio o que su carrera esté en pausa.

La actriz británica, de 31 años, se cansó de las noticias difundidas por algunos medios de comunicación como el Daily Mail, que publicó, en un artículo del 6 de febrero de este año, que se había comprometido.

El medio mostró imágenes donde se ve a Watson en un encuentro con su novio Leo Robinton, y en la mano se distingue un pequeño anillo que, según el medio, sería de compromiso.

Emma Watson está tranquila y en casa

"Queridos fans, los rumores sobre si estoy comprometido o no, o si mi carrera está 'inactiva o no', son formas de crear clicks cada vez que se revela que son verdaderos o falsos", escribió la intérprete inglesa en Twitter.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Insistió en que tampoco ha puesto su carrera en pausa como también se ha especulado, y que, como muchas personas se mantiene en casa debido a las medidas impuestas a causa del coronavirus. "Si tengo noticias, te prometo que las compartiré contigo”, añadió.

If I have news - I promise I’ll share it with you. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

"Mientras tanto, asuman que si no tienen noticias mías solo significa que estoy pasando la pandemia en silencio como lo hace la mayoría de la gente. Cuidando a mis seres queridos y haciendo lo mejor que puedo para no propagar un virus que todavía afecta a tanta gente”, aseveró la intérprete de Hermione en la saga del joven mago.

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are - failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Mensaje alentador

Por último, envió un mensaje alentador a sus seguidores en las plataforma digital, y al mundo que se ha visto afectado por la pandemia, al personal de seguridad y trabajadores sanitarios, que se encuentran en la primera línea para combatir el Covid-19.

“Te estoy enviando mucho amor, esperando que estés bien y tan feliz como puedas en estos tiempos extraños. Y nuevamente, gracias a todos los que trabajaron tan duro para mantenernos sanos y salvos”, finalizó.

I am sending so much love to you, hoping you’re ok and as well and happy as you can be in these strange times. And again, thank you to everyone working so hard to keep us safe and well.

E

Xx — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Todo sobre Emma Watson

Todo sobre Famosos