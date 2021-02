Este jueves se dio a conocer que la actriz británica Emma Watson, reconocida por su papel de Hermione Granger en la saga de “Harry Potter”, se retirará temporalmente de la actuación.

Según reporta la prensa inglesa, este periodo descanso y de inactividad profesional de la intérprete de 30 años ya habría comenzado, de acuerdo a lo informado por su agente.

Los motivos del retiro

La razón para tomarse un respiro de la actuación sería para dedicarse por completo a su vida privada y a su relación con su actual pareja, Leo Robinton, un empresario estadounidense con quien está al menos desde 2019, cuando se les vio besándose en Londres, consigna El País.

“Emma ha decidido pasar a la ‘clandestinidad’, está asentándose con Leo. Ambos prefieren mantenerse ocultos. Probablemente quiere formar una familia”, indicó el agente de la actriz, quien confirmó que su carrera por el momento está “en pausa”.

“Ahora mismo no va a involucrarse en nuevos proyectos”, agregó el representante de la artista.

Una nueva pausa en su carrera

Esta no es la primera vez que Watson se toma un descanso temporal de la actuación, pues hace alrededor de una década atrás, cuando finalizaba su participación en la saga de “Harry Potter”, también decidió alejarse de los sets de grabación por un tiempo.

“Voy a enfrentarme a una difícil batalla, porque cuando acabe ‘Harry Potter’, no lo sé... definitivamente quiero ir a la universidad”, dijo en esa oportunidad la actriz.

“Tengo suficientes cosas a las que aferrarme lejos del mundo de la fama: una familia que me apoya y una vida completa lejos de ‘Harry Potter’. No creo que nunca más sea parte de nada tan grande como eso, así que necesito hacerme a la sensación de que se acaba. De lo que estoy segura es de que no voy a coger un trabajo en el cine solo porque no estoy haciendo nada más”, aseguró.

Pero el retiro de aquella ocasión no fue tan prolongado y pronto se unió a destacados proyectos cinematográficos como “Mi semana con Marilyn” (2011) y “Las ventajas de ser invisible” (2012).

