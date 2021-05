Si bien el extenista chileno Marcelo "Chino" Ríos ante los medios de comunicación ha proyectado una imagen fría y distante, en el ámbito familiar sería todo lo contrario.

Esto porque su esposa, Paula Pavic, compartió una serie de videos y fotografías que muestran cómo fue la celebración de una cita romántica.

El exnúmero 1 del ránking ATP sorprendió a toda su familia al arrendar una lujosa y amplia limusina, en donde cupo el matrimonio y sus cinco hijos, de acuerdo se pudo ver en la cuenta de Instagram de Pavic, quien compartió todos los registros.

Al pie de la imagen se puede leer, "qué linda sorpresa nos regaló mi maridito lindo, una cita familiar, ven que es lindo y romántico", escribió la esposa, junto a dos emojis de una carita con corazones.

"Topísimos", "que disfruten", "maravillosos", "hermosa familia", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.

Revisa los videos y fotos de la cita romántica

¿Luli con el "Chino" Ríos?

Por otra parte, en un reciente live que hizo Pavic, a la mujer le preguntaron sobre si es que el exdeportista había tenido un romance con nada más ni nada menos que Nicole "Luli" Moreno.

"Mentira, ¿Me estás huev...?", contrapreguntó Paula, señalando a renglón seguido que "no, no sabía eso, esa es nueva, no me la conocía".

"Voy a terminar el live y le voy a ir a preguntar cuándo se comió a la Luli. No sabía esa. Me acabo de enterar. Y se comió a Viñuela también, listo", agregó bromeando.

Aseguró que a ella en la actualidad le "da lo mismo" el pasado del "Chino". "Yo asumo que su pasado es pasado, listo, pero es como entretenido reírme de las hue... que pasaron antes", concluyó.

