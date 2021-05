Una de las integrantes más recordadas del extinto programa juvenil "Mekano" es "Chabe", quien durante años fue parte de la "primera línea" de todo el team de bailarines del espacio.

Su nombre real es María Isabel Indo,actriz de profesión, quien tras finalizar el espacio juvenil en 2007 se mantuvo en la TV en otros programas ligados al baile y al espectáculo nacional, sin embargo, desde hace unos años se mantiene alejada de la "pantalla chica" chilena.

Por el momento la exbailarina se mantiene lejos de los medios de comunicación porque se ha dedicado en un 100% a su familia, especialmente a su hija, Isabella, quien nació en 2011.

María Isabel se ha mostrado activa en redes sociales, especialmente en su perfil de Instagram, donde acumula más de 14 mil seguidores.

Radical cambio de look

Fue a través de esta plataforma que la intérprete compartió una fotografía luciendo su nueva apariencia, tras un radical cambio de look en el que dejó atrás su característica cabellera castaña.

"Más rucia que mi gatita", escribió en la descripción de la imagen, en la que aparece con el pelo totalmente rubio.

La instantánea causó furor entre sus seguidores, quienes llenaron el post de elogios a la ex integrante del "Team Mekano".

"Isa el rubio te queda súper bien", "Más guapa de nunca", "Regia la Chabe", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

El presente de "Chabe"

Actualmente, "Chabe" solo ha mantenido cierta relación con la TV gracias a esporádicas apariciones en diversos programas. Sus registros son comentario obligado en redes sociales, donde algunos recuerdan con nostalgia los momentos de alegría que entregó en "Mekano".

Sin embargo, algunos internautas se han burlado de la apariencia de la actriz egresada de la escuela de Patricio Achurra, puesto que, debido al paso del tiempo, ya no luce del mismo modo que cuando estaba en el espacio juvenil.

En 2015 abordó estos comentarios, señalando en un programa de La Red que "me da lo mismo las hue... que digan de cómo me veo, porque yo sé cómo estoy, cómo soy. Me importa nada que me digan ‘cara de papa’", concluyó.

