La Miss Chile Daniela Nicolás, compartió el increíble look que lució en las preliminares del Miss Universo 2021.

La representante de Chile en el certamen internacional modeló un vestido de Sherri Hill. "Esto se llama disfrutar el momento. Preliminar de Miss Universe dando la vida. Gracias a todos por tanto cariño, no saben cuánto lo agradezco", señaló Daniela en la imagen compartida en su cuenta de Instagram.

Adicionalmente, la actriz publicó un compilado de los atuendos que ha modelado en la previa de la gala principal del Miss Universo 2021, la cual se desarrollará hoy en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, ubicado en el estado de Florida. La instancia se transmitirá en vivo a nivel mundial.

"Estoy aquí porque me lo he ganado"

Daniela Nicolás ha aprovechado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores lo que ha sido su participación en el Miss Universo.

Hace algunos días compartió una profunda reflexión sobre lo que ha significado esta experiencia. "Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni a lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Para mí esa es la forma de llegar lejos y ser exitoso, jamás voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto", dijo.

Nicolás agregó que “estoy aquí porque me lo he ganado con mucho esfuerzo y me lo estoy disfrutando al máximo. Vine a Miss Universo a demostrar que ser diferentes no nos hace menos capaces, ni es algo negativo, al contrario, nos hace únicos".

En la prueba de traje de baño, Daniela Nicolás fue la única de las participantes que modeló un traje de baño completo y no un bikini.

Al respecto, la Miss Chile precisó que "fui la única en traje de baño entre 75, sí, pero ¿les sorprende realmente? Ya me conocen, saben cómo soy y estoy feliz que Miss Universo nos dé la posibilidad de expresarnos como nosotras queramos, porque de eso se trata, de ser uno mismo”.

