Las actrices Verónica Castro y Victoria Ruffo se despidieron del actor Jaime Garza tras su fallecimiento con emotivos mensajes a través de sus redes sociales, donde además compartieron algunas imágenes y videos.

El intérprete de 67 años de edad falleció en la Ciudad de México, el viernes 14 de mayo de 2021, rodeado de sus familiares y amigos, entre los que estaban su papá, Ramiro, y su hermana, Ana Silvia Garza, informó la revista People en Español.

“QEPD mi querido amigo, mi eterno profesor de Simplemente María. ¡Tristeza en el corazón! Buen camino Jaime Garza”, escribió Victoria Ruffo desde su cuenta de Twitter.

QEPD mi querido amigo mi eterno profesor de simplemente maria,tristeza en el corazón! Buen camino JAIME GARZA🙏🙏🙏 — victoria ruffo (@victoriaruffo31) May 14, 2021

Por su lado, Verónica Castro lamentó la muerte de Garza desde su perfil de Instagram y compartió el breve clip de una escena extraída de la telenovela en la que trabajó junto al actor.

Jaime Garza había perdido una pierna

En los años ochenta, el actor compartió pantalla con Verónica Castro en “Rosa salvaje”, mientras que al lado de Ruffo estuvo en “Simplemente María”. Ambas producciones lo convirtieron en uno de los galanes de la televisión más apreciados en ese momento.

Y hoy en este #FBF hacemos un homenaje con mucho respeto a #JaimeGarza, con este personaje inolvidable del profesor que se enamoró perdidamente de #MaríaLópez en #SimplementeMaría 💔

Junto a la hermosa y entrañable #Maria que nos regaló nuestra #Queen @victoriaruffo31 pic.twitter.com/1pOTBAgmpZ — VickyRuffoWebOFicial (@VickyRuffoWeb) May 14, 2021

Durante los últimos años de su vida, Jaime Garza luchó contra la diabetes, enfermedad por la que se vio obligado a aceptar la pérdida de una de sus piernas que fue amputada. A pesar de que su otra pierna también se vio afectada, pudo conservarla gracias a una operación.

La viuda del actor, la actriz Rosita Pelayo, reveló al programa matutino “Sale el Sol” que “ya estaba muy enfermo, no estaba muy bien, pero así es la vida”. No obstante, no se han revelado al público las causas exactas de su fallecimiento.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México anunció la muerte del actor a través de sus redes sociales: “ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Jamie Garza. Se le recuerda por su trabajo en producciones como ‘Rosa salvaje’, ‘Bianca Vidal’ y ‘Pacto de amor’. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Jaime Garza.



Se le recuerda por su trabajo en producciones como: “Rosa Salvaje, “Bianca Vidal” y “Pacto de Amor”.



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/mJh5CzCve3 — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) May 14, 2021

Todo sobre Verónica Castro

Todo sobre Victoria Ruffo

Todo sobre Famosos