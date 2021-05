Para el 2007 y con tan solo seis años de edad, Thylane Blondeau fue nombrada "la niña más bonita del mundo", según el resumen anual de TC Candler de las 100 caras más bellas del año.

Desde entonces la vida de la joven modelo no ha parado y, las pasarelas y los negocios parecen ocupar la mayor parte de su tiempo.

"No smile"

Actualmente ha explotado su faceta de empresaria y así lo dio a conocer el pasado 31 de agosto cuando anunció por su cuenta de Instagram que lanzaría una nueva marca de ropa denominada "No Smile".

"Si me conocen, sabrán lo mucho que amo y me preocupo por la moda. No he creado ninguna sonrisa desde hace unos meses y estaba buscando el nombre perfecto para la marca, y como saben, nunca sonrío", afirmó la joven, para explicar el origen del nombre de esta nueva marca.

Thylene, quien hace pocos días fue vista con su nuevo novio en una playa al sur de Francia, agregó: "siempre he agradecido por todo. Sonrío pero por dentro; así que sentí que 'No Smile' era el nombre perfecto para representarme a mí y a mi marca".

Tras difundir esta noticia por la redes sociales, la joven vuelve a demostrar el compromiso que tiene con el mundo de la moda. No sólo se ha convertido en el rostro de importantes marcas como L’Oréal; también ha decidido arriesgarse y emprender sus propios negocios.

Recordemos que, en el 2018, lanzó su primera marca de ropa Heaven May. Ese mismo año figuró, nuevamente, como el rostro más bello del mundo el medio TC Candler.

Fashionista desde siempre

La joven, hija del jugador de fútbol francés Patrick Blondeau y la actriz y diseñadora de moda Véronika Loubry, caminó por primera vez en una pasarela a los 4 años para el afamado diseñador Jean Paul Gaultier.

A partir de ese día nadie pudo parar la pasión que siente por las pasarelas y la moda, a tales dimensiones que se convirtió en la modelo más joven en posar para la revista Vogue Paris, a los 10 años de edad.

Pero no todo se queda en las pasarelas. Thylane también le ha hecho guiño al mundo del cine. Su primera película fue "Belle et Sébastien: l'aventure continue" (Belle y Sebastián. la aventura continúa) estrenada en el año 2015 en Francia.