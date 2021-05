La actriz y cantante de 41 años, Catalina Palacios, ha estado durante las últimas semanas en boca de todos, luego que en redes sociales los usuarios notaran un pequeño retoque estético en su rostro.

En específico, la recordada protagonista de "Magi-K", se agrandó sus labios con ácido hialurónico, lo cual reconoció abiertamente en un post de Instagram.

"Me gusta harto, ya que no uso maquillaje, salvo muy pocas excepciones y elijo esto que destaca mis labios y no me preocupo de delinearlos ni aumentarlos con efectos visuales usando maquillaje", es parte de un largo comunicado que escribió en la mentada red social.

El nuevo amor de Cata Palacios

Pero más allá de eso, ahora Cata está haciendo noticia por otro motivo, ligado directamente a su vida amorosa.

Esto porque su pareja, el médico intensivista que sigue terapias naturales y expanelista del "Mucho Gusto" Rodolfo Neira, dejó un tierno comentario que confirmaría la relación entre ambos.

Recordemos que el romance se dio a conocer en febrero de este 2021 en un programa virtual de farándula llamado "Qué te lo digo", en donde mostraron fotos de la pareja paseando en las playas de Algarrobo.

Ambos nunca se han referido a esto, pero en redes sociales se siguen y se dan likes a menudo en sus fotografías. En uno de sus más recientes posteos, Rodolfo le comentó una cara con corazones y unas manos hacia arriba.

En dicho mensaje, uno de los seguidores de la actriz comentó "qué suerte de tener al ángel de Catalina Palacios como compañera, se ven hermosos juntos". Algo que la aludida respondió solo con un tierno emoji de un corazón rojo.

