Este miércoles, el matinal "Mucho Gusto", abrió su transmisión con la lamentable noticia del fallecimiento del ciclista chileno de 30 años, Cristopher Mansilla, producto del coronavirus.

"Uno se pregunta qué pasa aquí", se cuestionó la conductora del espacio, Diana Bolocco, puesto que Mansilla era un deportista de élite, y su capacidad aeróbica era superior a la de una persona que no hace actividad física.

Por ello, subrayó la importancia de la vacunación para evitar un cuadro grave de contagio por el Covid-19. "Es importante mostrarlo para generar conciencia porque es una lotería, o sea, te llega a tu cuerpo y no sabes cómo está preparado".

"Las vacunas han salvado más vidas"

Tras esto, el periodista José Antonio Neme tomó la palabra y se lanzó con todo contra quienes han difundido fake news sobre la inoculación.

"Cuando estamos discutiendo el tema del carné verde, o el pasaporte verde, y aparece un señor diciendo que esto es discriminatorio, ¡no señor!, el que se vacuna tiene que tener más derechos que los demás", enfatizó.

"A mí me importa un bledo los movimientos antivacunas porque le han hecho un flaco favor a las Ciencias, las vacunas han salvado más vidas, solamente seguido por el agua potable", continuó señalando.

Neme en Mucho Gusto

Asimismo, comentó que "los movimientos antivacunas consiguieron en Estados Unidos algo impensado, el rebrote del sarampión (...) entonces cuando aparecen los señores anti vacuna hablando del Timerosal, de que van a quedar con el autismo, no hay nada concluyente respecto del tema".

"Entonces usted no se vacune perfecto, yo no voy a obligarlo a vacunarse, pero no me ponga en riesgo a mí ni a mi familia, no sea pelotudo", añadió.

Asimismo, les dedicó un duro mensaje a quienes aún sostienen que las vacunas contienen un chip. "El chip se los deberían poner en la cabeza, entienden de verdad en la cabeza para que terminen de insensateces porque este tipo de casos a mí me llena de indignación", remató.

En Twitter, su comentario se volvió trending topic, recibiendo insultos de usuarios que no creen en las vacunas. Debido a esto, y fiel a su estilo, en su cuenta escribió: "Ataquen todo lo que quieran me importa un menos 1. La antivacuna es una conducta pelotuda e irresponsable con el resto! Punto... y no voy a cambiar de opinión... siéntase libres de festinar con mi sexualidad que tanto les preocupa! Abrazos".

Ataquen todo lo que quieran me importa un menos 1. La antivacuna es una conducta pelotuda e irresponsable con el resto! Punto…y no voy a cambiar d opinión..siéntase libres de festinar con mi sexualidad que tanto les preocupa! Abrazos — Jose Antonio Neme (@jananeme) May 12, 2021

"Mucho Gusto", se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, justo después de Meganoticias Conecta.

Todo sobre José Antonio Neme

Todo sobre Mucho Gusto