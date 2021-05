La actriz Rocío Toscano, recordada por ser la "Roxy", en la teleserie de Mega, "Verdades Ocultas", el pasado 14 de febrero se convirtió en madre de mellizos, a quienes bautizó como Alma y Luca.

Recordemos que Toscano tuvo a sus pequeños en Estados Unidos, país al que se mudó para tener a sus retoños cerca de sus padres, quienes viven en Colorado.

Hasta allá se trasladó con su pareja, de quien nunca ha revelado su identidad, para compartir la crianza de las guaguas. Sin embargo, esta semana Rocío confesó que ya no se encuentra ligada a él; de hecho, el hombre ya volvió a Chile.

"Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago", comentó sobre su quiebre amoroso a LUN.

La intérprete también detalló cómo ha enfrentado estas semanas sola criando a Alma y Luca. "No sé como lo hago, pero lo hago. Ha sido una aventura porque es muy distinto tener un hijo que ser una mamá múltiple. Por suerte soy joven y tengo energía", sentenció.

La crianza de sus niños

Sobre su rutina diaria, Toscano señaló que se levanta "entre las seis y siete de la mañana. Es heavy la conexión que tienen porque se despierta uno y enseguida se despierta el otro. Con el hipo pasa lo mismo o suspiran al mismo tiempo. Les doy leche y tomo desayuno en dos minutos".

Luego, se coloca "frente a ellos y conversamos caleta, les digo 'buenos días, ¿cómo durmieron?. Le pregunto a Luca por qué despierta dos veces en la noche y Alma una. Los dos se ríen. Después se duermen por una o dos horas y ahí aprovecho de cocinar y almorzar. A las ocho les caliento la tina, los baño y acuesto. Me ducho mientras duermen y me acuesto a las nueve. Con organización todo se puede", aseguró.

La joven madre comentó que planea volver a Chile dentro de las próximas semanas. "Quiero tener mi vida entre el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo mi familia".

