Una divertida situación compartió la modelo y conductora de televisión Pamela Díaz junto a su hija menor, Pascuala, mientras la llevaba de camino al colegio.

Resulta que "La Fiera" salió de su casa a las 8 de la mañana y, pese a que iba atrasada, quiso documentar la tierna reacción de "Pascu" al darse cuenta que va tarde a clases.

"Mamá, apúrate"

"People, ya son las ocho de la mañana", comenzó señalando Díaz en una historia de Instagram, siendo interrumpida por la niña quien le dij: "Mamá, apúrate, ya apúrate".

Pamela le dijo bromeando como excusa que "el chofer no vino", recibiendo una incrédula respuesta de su hija, quien le contrapregunto: "¿Qué chofer?".

"No importa, hija", dijo la modelo, quien siguió hablándole a la cámara que "es que ayer me dijeron que les doy pena porque me levanto temprano. Y aquí estoy con la cabezona y nos vamos al colegio feliz de la vida", comentó, cuando nuevamente Pascuala la "retó" y le dijo "apúrate por favor".

Tras esto, finalmente dejó el celular de lado y la llevó al colegio a clases presenciales. Recordemos que los recintos educaciones ubicados en comunas que estén en Fase 2 pueden abrirle sus puertas a los estudiantes.

Revisa el video de Pamela con su hija

Pamela Díaz se borra el tatuaje de su ex

Por otra parte, Pamela Díaz parece haber eliminado para siempre de su vida el recuerdo de una de sus exparejas, el abogado Rodrigo Wainraight. Esto porque "La Fiera" acudió a una nueva sesión para borrarse el tatuaje que hace años atrás se hizo en honor a él en su antebrazo.

En específico, el tatuaje contenía la letra "P" y la "W", con una caligrafía cursiva, el cual comenzó a remover de su cuerpo desde el año 2019.

Tras interrumpir dicho procedimiento, la animadora retomó el tratamiento en marzo de este 2021, y este lunes 10 de mayo tuvo su segunda sesión para la remoción del tatuaje.

En los registros que la misma Pamela subió a su cuenta de Instagram, se puede ver como el láser impactó contra su antebrazo, borrando gran parte de la tinta que aún se mantenía en la piel.

Mira el video

