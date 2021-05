El pasado sábado 8 de mayo, la abuela de Kel Calderón y madre de Raquel Argandoña, Eliana de la Fuente, falleció a la edad de 93 años, justo un día antes de la celebración del "Día de la Mamá".

En redes sociales, Argandoña se despidió de su madre señalando bajo una foto donde aparecen las dos, "mamita, vuela alto. Te amo y te amaré por siempre", sumado a un emoji de una paloma y un corazón doble.

Por su parte, Kel también le dedicó un mensaje a su abuela en su cuenta de Instagram, señalando, entre otras cosas, que "fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola. Pasaste tu última navidad conmigo solo para que yo no la pasara sola", expresó en una foto donde aparece la egresada de derecho sosteniendo las manos de Eliana.

Pololo de Kel despide a Eliana

Quien tampoco quiso quedar ajeno a las dedicatorias de despedida fue el novio de Kel, Alfredo "Toto" Torrealba, quien, al igual que su polola, usó la misma red social para homenajear a la nonagenaria mujer.

En una foto donde Toto aparece con su madre, a quien le dedicó un saludo a propósito del "Día de la Madre", el odontólogo partió escribiendo que "no puedo no dedicarle un mensaje en este día especial a una tremenda mujer que hoy despedimos, la señora Eliana".

"Una mujer llena de amor que siempre me recibió en su casa con los brazos abiertos, que en cada almuerzo al cual asistí, me contaba alguna historia entretenida de cuando era joven, una mujer con una energía muy linda", continuó.

Añadió que "fue un honor haber pasado esta Navidad con usted y estoy muy contento del asado que fuimos a hacer a su casa el fds (fin de semana) pasado, hasta con película incluida después de almuerzo. Estoy muy agradecido de cómo apoyó a su nieta este último tiempo... y no se preocupe que yo cumplo mis promesas".

La publicación se llenó de comentarios y 'likes', incluyendo uno de Kel Calderón, donde destacaron el apoyo que le está dando a la joven en este duro momento que está atravesando.

Revisa la publicación

Publicación del pololo de Kel Calderón

Todo sobre Kel Calderón

Todo sobre Famosos chilenos