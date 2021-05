Para cerrar con broche de oro el Día de la Madre, Cecilia Bolocco publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram, en las que está acompañada por su hijo, Máximo Menem.

La ex Miss Universo agregó un tierno mensaje en las 10 fotos, en las cuales se puede observar la evolución de su hijo, quien actualmente tiene 17 años.

“Ser madre es la mayor bendición”

“Ser madre es sin lugar a dudas la mayor bendición de mi vida. ¡Máximo me enseñó a reír desde el corazón, me abrió el alma y me enseñó a vivir! A todas las mamás, y especialmente a mi madre, ¡muy Feliz Día!!!!”, comentó Cecilia.

La publicación se llenó de likes y comentarios en cosas de minutos. Su seguidores se mostraron sorprendidos por lo grande que está Máximo, el único hijo de la comunicadora.

Bolocco al natural

Hace un par de días, Cecilia Bolocco inicio un improvisado streaming señalándole a sus fans que se encontraba "completamente chascona, este es mi pelo natural, sin peinarme, me lavé el pelo y salí a hacer la transmisión de radio", mientras se tocaba su rubia cabellera.

"Salí corriendo, ahí tengo un poquito de raíz, me voy a tener que hacer ahí un arreglín, pero bueno, este es mi pelo natural", señaló la chilena, siendo aplaudida por sus leales seguidoras.

"Hermosa", "te ves regia", "qué lindo se te ve tu pelo", "me encantó como te ves", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en el video.

