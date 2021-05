Este domingo 9 de mayo, Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, compartió una fotografía de la periodista conmemorando el Día de la Madre.

El cirujano plástico, publicó la imagen en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar a la comunicadora junto a la madre de Arriagada durante lo que sería un vuelo en helicóptero.

"A las que son y a las que serán. A las que no han podido ser y a las que viven el rol de mamá todos los días. A las que están y a las que hoy nos acompañan desde otra dimensión... A todas ustedes ¡Feliz Día de la Madre!", sentenció.

Además, agregó que "son el pilar de la sociedad, de la familia y de la humanidad. Toda mi admiración y respeto. Un beso enorme y un abrazo en este día, especialmente a mi mamá y a Javiera, que desde el Cielo nos guía", escribió junto a la foto.

View this post on Instagram A post shared by DrCristianArriagada (@drcristianarriagada)

"El vacío no se llena con otra relación"

Cabe recordar que el viudo de la conductora de televisión, Cristián Arriagada, lanzó un libro en donde da detalles sobre cómo fue sobrellevar durante años la enfermedad de su esposa que padeció cáncer. En entrevista con la Revista Ya, se refirió a cómo han sido los últimos dos años sin Javiera.

Sobre su duelo, indicó que al principio "le costó" lidiar con él, ya que sentía pena por la pérdida de su esposa, pero al mismo tiempo sabía que por fin ella estaba "descansando". "Eso es más importante que el dolor que yo pueda sentir por no tenerla. Desprenderse y dejar ir entrega este alivio, no por uno, por ella también", contó.

Según cuenta el cirujano, escribir el libro le sirvió como terapia para darse cuenta que hay cosas que aún no ha superado y otras que ha podido sanar con el paso del tiempo. Sí fue enfático al indicar que el vacío que le dejó Suárez no podrá ser llenado por nadie más.

Muchos me preguntan '¿Cuándo otra relación? Estás joven, pero el vacío no se llena con otra relación, me encantaría hacer familia (...) nuestro sueño con la Javiera era tener hijos, perros, una casa y todavía lo quiero. No sé si quiero más hijos, pero sin duda quiero ese núcleo, entregarle a Pedro vida en familia".

Ver cobertura completa