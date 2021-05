“Alien: El octavo pasajero”, es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción y suspenso de la historia. Rompió todos los esquemas del género al momento de su estreno. A 42 años de la primera entrega, su protagonista, Sigourney Weaver, aún se mantiene activa en la actuación.

La intérprete de Ellen Ripley en el film se ha consagrado como una de las grandes actrices de Hollywood, participando en diversas producciones cinematográficas que han impulsado su carrera y la han hecho merecedora de importantes premios en la industria.

En 1984, participó en “Cazafantasma”, una comedia de ciencia ficción que fue un gran éxito de taquilla. De acuerdo al sitio especializado Imdb, el largometraje recaudó más de 296 millones de dólares. En 1986, recibió una nominación al Oscar por “Aliens, el regreso”, y en el 88 por “Gorilas en la niebla”.

En las imágenes difundidas en las redes sociales, se puede ver que con 71 años y una larga lista de producciones en su haber, la reconocida intérprete estadounidense sigue luciendo hermosa.

Desde hace 37 años, la protagonista de “Alien” está casada con el director de teatro Jim Simpson, con quien tiene una hija llamada Charlotte, de 30 años.

Una de las últimas apariciones en público de la estrella del cine fue durante la premiación de los premios Oscar en 2020. La veterana actriz deslumbró con un espectacular vestido verde en su paso por la alfombra roja.

El pasado 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, Disney Plus estrenó el documental “Los secretos de las ballenas”, dirigido por el laureado James Camerón, donde Weaver puso la voz en off.

Otro de los papeles más esperados de la veterana actriz es el que desempeñará en “Avatar 2”. En el largometraje, interpreta a la Dra. Grace Augustine, un regio personaje que se ganó el cariño del público desde la primera entrega.

En la cuenta oficial “Avatar” en Twitter, se han difundido varias imágenes donde aparece la actriz en su magistral interpretación y se le puede ver realizando arriesgadas escenas de acción.

From the set of the Avatar sequels: Sigourney Weaver never shies away from a stunt, not even when it's underwater! pic.twitter.com/MnZ0cgGGjP