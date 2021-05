Una de las actrices más destacadas de las teleseries "icónicas" de los años 90, es sin lugar a dudas la talentosa chilena Aranzazú Yankovic.

La joven debutó en la exitosa "Adrenalina" (1996), siendo Sandra Villagra, una de las escolares que era parte de "Las reinas de la noche", núcleo central de la teleserie que también lo conformaban Alejandra Herrera, Francisca Merino y Berta Lasala.

Aranzazú con "Las reinas de la Noche" en "Adrenalina"

Tras ese exitoso rol sigue en Canal 13, aunque ahora participando con papeles secundarios en las exitosas "Playa Salvaje" (1997), donde fue pareja televisiva de Felipe Castro, y en "Marparaíso" (1998), donde tuvo un apasionado romance con Roberto Poblete.

Luego de dichas experiencias, desaparece de la televisión hasta el 2003, donde vuelve a los papeles co-protagónicos gracias a "Machos" (2003) y "Tentación" (2004).

En la primera, se puso en la piel de Úrsula Villavicencio, una joven profundamente enamorada de Ariel Mercader (Felipe Braun), quien nunca le dio una posibilidad amorosa puesto que ella no sabía que era homosexual.

Aranzazú en "Machos"

Ya el 2004, en "Tentación", personificó a Cecilia, una mujer que cae en la trampa de un galán que quiere destruir a toda costa a su familia paterna.

Luego se retira de la TV, volviendo a actuar en 2007 en "Lola" y luego en 2009 en la juvenil "Corazón Rebelde", cuyos guion está inspirado en la teleserie argentina "Rebelde Way".

Estos últimos papeles no son tan recordados dentro de su carrera, como sí lo es el de Camila Montes en "Soltera Otra Vez", una de las cuatro amigas del núcleo protagónico que se caracteriza por ser la más templada y racional del grupo.

Aranzazú en "Soltera otra vez"

Una actuación que se convirtió en la última de su carrera en cuanto a los roles estables, puesto que en 2014 solo tiene una participación recurrente en "Chipe Libre".

El presente de Aranzazú

Durante todos estos años de retiro, Aranzazú se ha mantenido ligada al teatro y a la enseñanza universitaria de las artes escénicas. De hecho, fue una de las creadoras de un curso en una prestigiosa universidad capitalina.

Asimismo, en 2019 se convirtió en madre a sus 43 años de su primer y único hijo. Un bebé muy deseado por ella y su pareja, con quien reconoció que lo intentaron varias veces, e incluso pensaron en la fertilización in vitro.

No llegaron hasta ese punto, puesto que Yankovic logró quedar embarazada, aunque a los pocos meses sufrió una pérdida. "Fue súper triste, pero tampoco tan terrible. Y después me embaracé de nuevo, a los dos meses, y ahí nació mi hijo", rememoró.

"Después Guillermo (su pareja) se fue en volá (y dijo:) ‘Tengamos otro’. Pero me da susto, creo que no hay que mostrarle los dientes tanto a la vida. Ya me regaló algo", sentenció.

Sobre ser mamá pasados lo 40, Yankovic reconoció que el impacto le llegó durante sus primeras vacaciones. "Decía: ‘¿Me están tonteando? ¿estas son las vacaciones? Yo que estuve 43 años yéndome a donde se me cantaba, me levantaba a la hora que se me cantaba", contó en un programa de TV+.

"Fue súper fuerte... El llanto, el cólico. La espalda no es la misma de los 20. Pero lo bueno es que te trae juventud, te trae energía", remató.

Así está actualmente:

