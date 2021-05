Como sacado de un episodio de telerrealidad, de pronto Kim Kardashian aparece envuelta en un extraño caso en el que sugieren que la estrella estaría involucrada en actos de contrabando de una estatua.

Se trata de una investigación que lleva a cabo el Gobierno de Estados Unidos, en la que se busca la confiscación de una escultura romana antigua que fue sacada de manera ilegal de Italia.

La magnate estaba en proceso de adquirir la pieza, pero las autoridades italianas solicitaron la repatriación pues se determinó que la escultura fue saqueada, contrabandeada y exportada ilegalmente, según reveló el sitio web del mercado del arte, ArtNet News.

Esta es la estatua por la que señalan a Kim Kardashian

Este caso en el que involucran a Kim Kardashian como compradora de la pieza de arte, data de 2016. Para ese año, una empresa de logística que trabajaba para la dueña de Skims intentaba importarla la estatua con documentación indebida.

La estatua se conoce como “Fragmento de Samian Athena de Myron” y se trata de una copia de una escultura griega original realizada durante el Imperio Romano temprano y medio (siglo I o IIdC), según la identificación dada por un arqueólogo del Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia.

La obra de arte de piedra caliza fue detenida en la frontera con Estados Unidos hace cinco años, cuando ingresó como parte de un envío que pesó 5,5 toneladas. La descripción de la importación fue de 40 antigüedades, muebles modernos y objetos decorativos, valorados en 745.882 dólares.

Um, the feds seized an ancient Roman statue that has a bonkers provenance https://t.co/hCKQCGwIBV @KimKardashian pic.twitter.com/bsrkYhc7FS — Robert Snell (@robertsnellnews) April 30, 2021

No sabía de su existencia

Según CNN, la pieza romana fue incautada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de Los Ángeles-Long Beach. La dependencia emitió un documento en el que se detalla como importador a Kim Kardashian dba (haciendo negocios como) Noel Roberts Trust.

Tanto Noel Roberts Trust como Axel Vervoordt (quien envió los artículos) están vinculados a la empresaria y a su exesposo Kanye West, en el ramo inmobiliario y en la decoración de interiores de las propiedades de ambas celebridades.

Un portavoz de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” aseveró que la multimillonaria nunca compró la estatua y que es la primera vez que se entera de su existencia. “Creemos que pudo haber sido comprado usando su nombre sin autorización y porque nunca fue recibido y ella no estaba al tanto de la transacción", dijo.

