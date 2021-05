José Antonio Neme, el conductor del "Mucho Gusto", respondió al ofrecimiento de una taza de café que la animadora de televisión Tonka Tomicic, le hizo a través de Twitter.

Durante esta semana, los dos rostros de televisión han estado mandándose mensajes tanto en sus programas como en redes sociales, causando furor entre los fanáticos de ambos.

"¿Cómo es la Tonka?"

Recapitulemos. En el episodio del lunes 3 de mayo del "Mucho Gusto", Neme le realizó una curiosa consulta a la meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam.

"Quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco...", señaló José Antonio a Michelle, quien quedó visiblemente descolocada junto a Diana Bolocco.

"¿No la conoces?", contrapreguntó Adam, a lo que Neme le contestó que "no la conozco personalmente, entonces ¿cómo es la Tonka?".

Michelle Adam se deshizo en halagos para la animadora, con quien trabajó durante años en Canal 13. "Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera", señaló.

En tanto, en la red social del pajarito, Tonka, tras ver una nota de prensa sobre la pregunta de Neme, le respondió al periodista, señalándole, "cuándo un café @jananeme yo invito", sumado a un simpático emoji de una carita guiñando su ojo.

La respuesta de Neme

Tras ser emplazado, José Antonio reaccionó en la misma plataforma de Twitter a Tomicic, no respondiendo a su invitación, pero sí halagándola.

"No mueras nunca Tonka, nada sería lo mismo sin ti", escribió, junto a un emoji de un corazón. Habrá que esperar si es que, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, ambos conductores se conocen y comparten el esperado café.

No mueras nunca @TonkaTP nada sería lo mismo sin ti..❤️ https://t.co/30Sh0ZKj1m — Jose Antonio Neme (@jananeme) May 4, 2021

