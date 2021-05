Llegó el gran día. Luego de la cancelación de su viaje el pasado sábado, Daniela Nicolás ya va rumbo a Miami para representar a Chile en el próximo Miss Universo, evento que se celebra el próximo 16 de mayo.

“Miss Universe, here we go!!!!! Ya en el aeropuerto listos para llegar a Miami a representar a Chile en Miss Universo!!!!! Gracias a todos por sus mensajes!!!!”, comenzó contando la actriz.

En la publicación, que acompañó con una foto junto con sus maletas y sosteniendo las banderas de Chile y de Estados Unidos, agradeció a sus seguidores: “Estoy impactada por el apoyo que he tenido durante estos últimos días!!! Los adoro chiquillos!!!! Estoy emocionada con tanto amor”.

45 looks para 11 días

Por la pandemia, el evento de Miss Universo disminuyó sus días, pasó de 11 a 30 jornadas. La hermana de Daniela Nicolás, quien es la productora del viaje, comentó que juntas crearon seis maletas en las cuales irán 45 looks distintos.

“Calculamos al menos tres tenidas diarias: una de día, una de cóctel y otra de noche más formal”, dijo Francisca Nicolás.

Todo bien organizado

Para evitar complicarse con las tenidas, ambas realizaron un libro digital con los detalles de cada atuendo que lucirá Daniela.

“Cada modelo tiene su número. Así, cuando abra las maletas, ella encontrará bolsas con distintos dígitos. Todas las que tengan el mismo número componen un conjunto. Esto es porque cada outfit tiene cartera, zapatos y lentes de sol respectivo”, explicó la hermana de la actriz.

Casi todo el evento se realizará en un hotel

Daniela junto a todo su equipo deberán llegar al Hard Rock Hotel, donde tienen que presentar un PCR negativo y realizarse otro para corroborar el diagnóstico. En aquel lugar, se llevará a cabo gran parte del Miss Universo.

“Me he preparado con distintas cosas, pero por Zoom. El profesor de oratoria me ayuda con los discursos y las potenciales preguntas y respuestas. Eso sí, casi todo se hará en el hotel”, dijo Daniela.

