No todo han sido risas en la vida de la destacada comediante de "Mi Barrio", Paty Cofré. La humorista, conocida por tomarse sus "15 segundos" para hablar sin filtro, reveló que durante varios años de su vida sufrió de violencia intrafamiliar.

Así lo contó en un programa de Canal 13, recordando que todo ocurrió comenzó cuando se desempeñaba como "show woman", a los 33 años, y recién había nacido su primer y único hijo.

"Fui una mujer golpeada"

"Llegó un momento en que me di cuenta que estaba embarazada y en esos momentos estaba todo lindo, yo feliz porque mi mamá siempre me decía que no me podía ir de este mundo sin dejar una semilla. Me embarqué con el bebé, tuve que trabajar embarazada como seis meses", recordó.

Con su pareja dejaron Santiago para irse a vivir a Calama. Todo cambió allá con el nacimiento de su pequeño. "Fui una mujer golpeada, incluso casi perdí a mi niño un día de los golpes", comentó, añadiendo que solo seguía con su pareja para que su bebé no quedara con un solo apellido, como le ocurrió a ella.

"Yo decía, no puede mi hijo tener un solo apellido como yo (...) Dije 'yo aguanto lo que sea, pero a mi hijo me lo reconoce'. Sí me lo reconoció, costó, pero me lo reconoció", sentenció.

La artista comentó que "siempre" recibió golpes, de los cuales nunca supo su hijo. "Por celos, por no sé qué, por 'abc' motivo (...) Tenía que llenarme de maquillaje a veces", rememoró.

"No tienen que aguantar"

Paty Cofré cerró con un mensaje dedicado a todas las mujeres que han sufrido en alguna etapa de su vida violencia intrafmiliar.

"No le crean cuando dice 'mi amor, fue un momento de rabia, perdóname, nunca más va a pasar'. Mentira, uno aguanta el primer charchazo y olvídate que vas a ser golpeada hasta que te separes de esa persona. O te separas o te mueres al lado de ella, de repente se le pasa la mano y te mata", manifestó.

"No tienen que aguantar, tienen que denunciar aunque las amenacen. Mejor morir denunciando que morir en las manos de un desgraciado", remató.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

