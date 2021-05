El príncipe Enrique de Gran Bretaña y su esposa Meghan Markle copresidirán un concierto de recaudación de fondos para aumentar la vacunación en el mundo, el cual será transmitido el 8 de mayo.

Los organizadores del "Vax Live: The Concert To Reunite The World", anunciaron el martes qué figuras participarán en el evento, entre ellos, el presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill.

¿Quiénes estarán?

Artistas como Jennifer López, Eddie Vedder, J Balvin y HER, actuarán en el concierto.

Además, contarán con la participación de figuras políticas como la vicepresidenta Kamala Harris, el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El evento fue impulsado por la organización internacional Global Citizen, y la campaña busca presionar a las empresas a "donar dólares por dosis" y a los países del G7 a compartir el exceso de vacunas.

Asimismo, instará a las compañías farmacéuticas "a poner a disposición las vacunas a precios sin fines de lucro".

¿Cuándo es?

El concierto se grabará el 2 de mayo en Los Ángeles y se transmitirá a través de YouTube junto con las cadenas de televisión estadounidenses ABC y CBS el 8 de mayo.

También será transmitido por las cadenas Globo (Brasil), Caracol (Colombia), SABC (Sudáfrica) y MultiChoice (África).

¿Qué dijeron?

"A lo largo del año pasado, nuestro mundo experimentó dolor, pérdida y lucha conjunta. Ahora necesitamos recuperarnos y sanarnos, también en forma conjunta", dijeron Enrique y Meghan en un comunicado.

"No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, estaremos más seguros cuando todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna. Debemos perseguir una distribución equitativa de la vacuna y, en ese sentido, restaurar la fe en nuestra humanidad. Esta misión no podría ser más crucial o importante", agregaron.

El año pasado, Global Citizen se asoció con la Organización Mundial de la Salud para organizar un concierto virtual repleto de celebridades que incluyó a The Rolling Stones y Taylor Swift, para celebrar la labor de los trabajadores de la salud y recaudar fondos para la batalla contra el coronavirus.

