Fue durante el Festival de Viña del año 2000 que un momento quedó en la retina de muchos chilenos y chilenas. Esto porque en pleno show de obertura del primer certamen del nuevo milenio, Cecilia Bolocco, se robó la película luciéndose con un baile, el que dejó ver más de lo que quería mostrar.

Al día siguiente su presentación pasó a segundo plano, luego de que un fotógrafo captara el momento exacto cuando levantó su pierna derecha, dejando ver “más de la cuenta”. El episodio fue llamado el "Bolocazo".

“Yo bailé feliz de la vida con unas medias que tienen un protector, vienen con un protector, más la malla. Escúchame, esa foto está trucada. Sí, es imposible, es una tontera que yo lo diga ahora, pero no importa, se entretuvieron, piensen lo que quieran. Pero si eran medias de ballet, primero tenía medias, o sea no estaba a poto pelado”, reveló la ex Miss Universo en entrevista para el programa “De tú a tú”.

Sin embargo, consultado sobre las declaraciones de Bolocco, el fotógrafo Jhon Pérez, quien capturó la imagen cuando aún trabaja en el diario La Nación, entregó detalles de lo ocurrido en el programa Me Late.

“Yo tomé esa foto y era la primera cámara digital que teníamos en el diario. Tenía un visor muy pequeñito que no se podía ampliar. Tomé una sola cuando levantó la pierna y no vi lo que tomé en ese momento por el apuro del despacho”, explicó.

Además, Pérez enfatizó que luego de enviar la fotografía al diario, se enteró del “Bolocazo”.

“A la media hora me avisa quien estaba a cargo que ‘se le ve todo a la Bolocco y va de portada’. Yo me asusté porque pensé ‘¿qué se le verá?’... Cuando llegué (al diario) y la amplié, vi que se le veía más de lo que imaginaba”, dijo.

Pese a que hace unos días Cecilia Bolocco, desmintió lo sucedido, el fotógrafo dejó muy en claro que “no quiero hacer polémica con ella. Si ella dice que fue trucada, es cosa de ella, no voy a andar peleando por eso”.