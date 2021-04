Una de las modelos que encantó a miles de chilenos a principios de la década del 2010 fue la española Nidyan Fabregat. Desde el viejo continente, la mujer se radicó en Chile y rápidamente se hizo un nombre en el espectáculo nacional.

Si bien hace ya varios años que dejó de aparecer de forma estable en TV, lo cierto es que su presencia sigue presente en la memoria de varios. Prueba de ello es que es una recurrente invitada a las galas del Festival de Viña del Mar, donde ha deslumbrado con su belleza.

Durante esta semana, la también exchica reality ha sido comentario obligado, luego que subiera unas fotos en donde se le ve con un look al cual no nos tenía acostumbrados.

El cambio de Nydian

Esto porque la morena dejó de lado su característico pelo negro y ahora luce una rubia cabellera, que le valió cientos de comentarios de sus seguidores.

"Como te ves eres preciosa", "me encantas", "te pareces a Beyoncé", "muy guapa", son algunos de los cientos de mensajes que le hicieron llegar a la española.

Asimismo, algunos de sus fans más incisivos, notaron que Fabregat se hizo un pequeño retoque facial, específicamente en el área de su nariz.

Una usuaria justamente le comentó que le gustaba su "otra nariz", a lo que ella no dudo en responderle que eso "te gustaba a ti, a mí me gusta así. Entonces qué hacemos. De todas maneras no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo".

Asimismo, agregó que "creo que mientras seamos felices, todo está bien. Por ejemplo, yo soy intensamente feliz, espero que tú también y también te aceptes como eres, saludos nena".

